some / any несколько, некоторое количество much / many много a lot of / lots of много a few / a little немного few / little мало Чтобы правильно пользоваться указанными выше словами и словосочетаниями, нужно понять разницу между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными.

Исчисляемые Неисчисляемые a cup water a girl sugar an apple milk an egg music a guitar weather a pound money Можно сказать: three cups, two girls, ten pounds, т.е. эти предметы можно посчитать в штуках. Но нельзя сказать two waters, three musics, one money, так как эти вещи посчитать нельзя, а можно только измерить в литрах, фунтах, децибелах. Исчисляемые существительные могут быть в единственном и множественном числе. This cup is empty.

These cups are empty. Эта чашка пуста.

Эти чашки пустые. Неисчисляемые существительные могут быть только в единственном числе. The water is cold.

The weather was terrible. Вода холодная.

Погода была ужасная.

Исчисляемые существительные во множественном числе и неисчисляемые существительные употребляются с some в утвердительных предложениях и с any в отрицательных и вопросительных предложениях. I've got some books.

Are there any eggs?

We don't need any potatoes.

There is some milk.

Is there any butter?

We haven't got any wine. У меня есть несколько книг.

Там есть яйца?

Нам не нужна картошка.

Там есть немного молока.

Там есть масло?

У нас нет вина.

Исчисляемые существительные употребляются с many в отрицательных и вопросительных предложениях. How many girls were there?

We haven't got many apples. Сколько было девочек?

У нас не много яблок. Неисчисляемые существительные употребляются с much в отрицательных и вопросительных предложениях. How much money have you got?

There isn't much sugar. Сколько у тебя денег?

Здесь не много сахара.

Как исчисляемые, так и неисчисляемые существительные употребляются с a lot of и lots of в утвердительных предложениях. We've got a lot of eggs.

There are lots of oranges.

There's a lot of milk.

He's got lots of money. У нас много яиц.

Есть много апельсинов.

Много молока.

У него полно денег.

Исчисляемые существительные употребляются с a few / few. I've got a few problems at the moment. У меня сейчас несколько проблем. Неисчисляемые существительные употребляются с a little / little. We only need a little milk. Нам нужно совсем немного молока.

Артикли

A и THE

Неопределенный артикль a или an используется с исчисляемыми существительными в единственном числе, причем это слово упоминается в разговоре первый раз.

We have a cat and a dog.

There's a supermarket in Adam Street.

I'm reading an interesting book.

Определенный артикль the используется с исчисляемыми существительными в единственном и множественном числе и с неисчисляемыми существительными, когда собеседники знают, о каком конкретном предмете или понятии идет речь.

We have a cat and a dog. The cat is old, but the dog is just a puppy.

Речь идет о животных, о которых уже упоминалось в первом предложении.

Pass me the salt, please.

Соль, которая на столе, например.

I'm going to the supermarket.

Собеседникам известно, о каком супермаркете идет речь.

Неопределенный артикль

Неопределенный артикль используется:

С названием профессии I'm a teacher .

She's an architect .

В некоторых выражениях количества a pair of (shoes), a little, a few,

a hundred, a thousand,

three times a day, forty miles an hour

В восклицательных выражениях:

what + a + исчисляемое существительное What a lovely day!

What a terrible hat!

Определенный артикль

Определенный артикль используется:

Перед названием океанов, морей, рек, отелей, баров, театров, музеев, газет. the Atlantic, the British Museum, the Times, the Ritz

Если этот предмет или понятие единственное в своем роде (во Вселенной, Солнечной системе, мире, стране, городе, комнате, и т.д.) the sun, the Queen, the Government, the TV (in my room)

С прилагательным в превосходной степени He's the richest man in the world.

Jane's the oldest in the class.

С частями тела артикль the не употребляется. Вместо него используются притяжательные местоимения my, his, your, etc.

I washed my hair.



Неверно: He broke the leg.

Правильно: He broke his leg.

Отсутствие артикля

Артикль не используется: