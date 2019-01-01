Оба вида условных предложений относятся к настоящему и будущему времени. Разница состоит в вероятности совершения событий, а не во времени их совершения. Условные предложения первого вида всегда описывают реальные ситуации, а условные предложения второго вида описывают ситуации, вероятность осуществления которых либо очень мала, либо вообще равна нулю, т.е. событие является нереальным с точки зрения настоящих фактов.

If I lose my job, I’ll ...

У компании, в которой я работаю, дела идут неважно. Очень велика вероятность, что меня сократят.

If I lost my job, I’d ...

Сокращения, вероятно, не будет. Я всего лишь предполагаю.

If there is a nuclear war, we’ll all ...

Это сказано пессимистом

If there was a nuclear war, ...

Но я не думаю, что это произойдет)