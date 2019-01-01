Урок 4/4
First or Second Conditional?
First or Second Conditional? Условное предложение первого или второго вида?
First or Second Conditional? Условное предложение первого или второго вида?
Оба вида условных предложений относятся к настоящему и будущему времени. Разница состоит в вероятности совершения событий, а не во времени их совершения. Условные предложения первого вида всегда описывают реальные ситуации, а условные предложения второго вида описывают ситуации, вероятность осуществления которых либо очень мала, либо вообще равна нулю, т.е. событие является нереальным с точки зрения настоящих фактов.
If I lose my job, I’ll ...
У компании, в которой я работаю, дела идут неважно. Очень велика вероятность, что меня сократят.
If I lost my job, I’d ...
Сокращения, вероятно, не будет. Я всего лишь предполагаю.
If there is a nuclear war, we’ll all ...
Это сказано пессимистом
If there was a nuclear war, ...
Но я не думаю, что это произойдет)
Такие условные выражают ситуации, которые всегда истинны. If означает "когда" или "когда угодно".
If you spend over 20 pounds at that supermarket, you get a 5% discount.
Обратите внимание на использование вспомогательного глагола would в следующих предложениях:
She’d look better with shorter hair.
= Если она подстрижет волосы, она будет лучше выглядеть.
Would to express preference
Would для выражения предпочтения
I’d love a cup of coffee.
Where would you like to sit?
I’d rather have coffee, please.
I’d rather not tell you, if that’s all right.
What would you rather do, stay in or go out?
Would to express a request
Would для выражения просьбы
Would you open the door for me?
Would you mind lending me a hand?
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