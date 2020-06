Оба вида условных предложений относятся к настоящему и будущему времени. Разница состоит в вероятности совершения событий, а не во времени их совершения. Условные предложения первого вида всегда описывают реальные ситуации, а условные предложения второго вида описывают ситуации, вероятность осуществления которых либо очень мала, либо вообще равна нулю, т.е. событие является нереальным с точки зрения настоящих фактов.

If I lose my job, I’ll ...

У компании, в которой я работаю, дела идут неважно. Очень велика вероятность, что меня сократят. If I lost my job, I’d ...

Сокращения, вероятно, не будет. Я всего лишь предполагаю. If there is a nuclear war, we’ll all ...

Это сказано пессимистом If there was a nuclear war, ...

Но я не думаю, что это произойдет)

Zero Conditional. Нулевое условие

Такие условные выражают ситуации, которые всегда истинны. If означает "когда" или "когда угодно".

If you spend over 20 pounds at that supermarket, you get a 5% discount.

Would

Обратите внимание на использование вспомогательного глагола would в следующих предложениях:

She’d look better with shorter hair.

= Если она подстрижет волосы, она будет лучше выглядеть.

Would to express preference

Would для выражения предпочтения

I’d love a cup of coffee.

Where would you like to sit?

I’d rather have coffee, please.

I’d rather not tell you, if that’s all right.

What would you rather do, stay in or go out?

Would to express a request

Would для выражения просьбы