Урок 3/4
Условные предложения второго типа
Условные предложения второго типа в английском языке. Отрицательные и вопросительные предложения
Условные предложения второго типа в английском языке. Отрицательные и вопросительные предложения
Условные предложения второго типа используются для описания маловероятных, практических невозможных ситуаций. На русский язык эти предложения переводятся сослагательным наклонением с частицей "бы".
Если бы я был миллионером, я бы купил большой дом.
Я бы так не переживала, если бы ты не пил.
Как и условное предложение первого типа, данное условное предложение имеет две части: основную и условную.
В условной части предложения смысловой глагол стоит в прошедшем времени (обычно Past Simple); в основной части смысловой глагол находится во времени, именуемым Future-in-the-Past (Будущее в прошедшем) - would + инфинитив смыслового глагола без частицы to.
НО по правилам принято говорить, что глагол имеет форму, схожую с Future-in-the-Past.
Есть одна тонкость в употреблении глагола to be в условной части предложения 2 типа.
Не важно, в каком числе находится подлежащее, глагол to be всегда имеет форму were! Форма was возможна, но грамматически не верна.
If I were in danger, he would save me.
Если бы я была в опасности, он бы меня спас.
If they were happy, they wouldn't quarrel every evening.
Если бы они были счастливы, они бы не ссорились каждый вечер.
Примечание 1
Для стилистических целей глагол to be в условной части можно поставить на первое место. Это не будет вопросом, так как только основная часть предложения может иметь вопросительную форму. Этот стилистический прием будет вам понятен, так как он имеет очень четкое отражение в русском переводе.
Were we on holidays now, we would go to the countryside.
Были бы мы сейчас на каникулах, мы бы поехали за город.
Остальные глаголы (включая модальные)
If I knew the subject well, I wouldn't worry about the exam.
Если бы я хорошо знал предмет, я бы не волновался по поводу экзамена.
I would be happy, if he could earn more money.
Я был бы счастлив, если бы он мог больше зарабатывать.
Примечание 2
Если в условной части предложения необходимо подчеркнуть длительность действия, то глагол может иметь форму Past Continuous.
If we were going by taxi, it would be more convenient for us.
Если бы мы ехали на такси, то для нас это было бы более удобно.
Примечание 3
В основной части предложения вместо Would могут употребляться модальные глаголы could и might.
If you were free next Friday, we could go hiking together.
Если бы ты был свободен в следующую пятницу, мы могли бы пойти в поход вместе.
If you were luckier, you might get this position.
Если бы тебе больше везло, ты бы смог получить / возможно получил эту должность.
В условной части предложения глагол может иметь отрицательную форму. Отрицание образуется в соответствии с требованиями грамматики для использующегося времени (Past Simple или Past Continuous).
В основной части условного предложения глагол может иметь не только отрицательную, но и вопросительную форму (любой тип вопроса). Отрицание образуется путем простого прибавления к вспомогательному глаголу would частицы not. Would и not могут образовывать краткую форму wouldn't.
If I didn't know you, I would not trust you.
Общий вопрос в условном предложении второго типа образуется путем переноса вспомогательного глагола would или модального глагола Could на первое место.
Would she be with us, If she knew the truth?
В специальном вопросе перед Would ставится вопросительное слово.
What would you do, if you found a gun in the street?
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