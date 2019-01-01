Условные предложения второго типа используются для описания маловероятных, практических невозможных ситуаций. На русский язык эти предложения переводятся сослагательным наклонением с частицей "бы".

Если бы я был миллионером, я бы купил большой дом.

Я бы так не переживала, если бы ты не пил.

Как и условное предложение первого типа, данное условное предложение имеет две части: основную и условную.

В условной части предложения смысловой глагол стоит в прошедшем времени (обычно Past Simple); в основной части смысловой глагол находится во времени, именуемым Future-in-the-Past (Будущее в прошедшем) - would + инфинитив смыслового глагола без частицы to.

НО по правилам принято говорить, что глагол имеет форму, схожую с Future-in-the-Past.