Остальные глаголы (включая модальные)

I would be happy, if he could earn more money. Я был бы счастлив, если бы он мог больше зарабатывать.

If I knew the subject well, I wouldn't worry about the exam. Если бы я хорошо знал предмет, я бы не волновался по поводу экзамена.

Примечание 2

Если в условной части предложения необходимо подчеркнуть длительность действия, то глагол может иметь форму Past Continuous.

If we were going by taxi, it would be more convenient for us. Если бы мы ехали на такси, то для нас это было бы более удобно.

Примечание 3

В основной части предложения вместо Would могут употребляться модальные глаголы could и might.

If you were free next Friday, we could go hiking together.

Если бы ты был свободен в следующую пятницу, мы могли бы пойти в поход вместе.

If you were luckier, you might get this position.

Если бы тебе больше везло, ты бы смог получить / возможно получил эту должность.

Вопросительные и отрицательные предложения

В условной части предложения глагол может иметь отрицательную форму. Отрицание образуется в соответствии с требованиями грамматики для использующегося времени (Past Simple или Past Continuous).

В основной части условного предложения глагол может иметь не только отрицательную, но и вопросительную форму (любой тип вопроса). Отрицание образуется путем простого прибавления к вспомогательному глаголу would частицы not. Would и not могут образовывать краткую форму wouldn't.

If I didn't know you, I would not trust you.

Общий вопрос в условном предложении второго типа образуется путем переноса вспомогательного глагола would или модального глагола Could на первое место.

Would she be with us, If she knew the truth?

В специальном вопросе перед Would ставится вопросительное слово.