Should означает, что по мнению говорящего что-то следует сделать. Should обозначает умеренную необходимость или совет.

I should do more work.

(Это мое мнение, но я не считаю, что это нужно делать обязательно, сравните с must.)

You should do more work.

(Я говорю вам, то что я считаю полезным, желательным.)

Do you think we should stop here?

(Я спрашиваю ваше мнение.)

Shouldn't означает совет не делать что-то.

You shouldn't sit so close to the TV. It's bad for your eyes.

Замечание

Should означает мнение говорящего и обычно используется с I think или I don't think.

I think politicans should listen more.

I don't think people should get married until they're 21.