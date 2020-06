За союзами, выражющими время (when, as soon as, after, before, until), не всегда следует модальный глагол will. Придаточное предложеие относится к будущему времени, но англичане используют настоящее простое время (Present Simple), а не will.

When our guests arrive, we'll eat.

As soon as I have some news, I'll phone you.

I'll do my work after I have (or have had) a bath.

I'll speak to you again before I leave.

We'll stay here until the rain stops.

Замечание

If означает возможность того, что что-то произойдет; when выражает то, что, по мнению говорящего, должно обязательно произойти.

If I find your book, I'll send it to you.

When I get home, I'll have a bath.