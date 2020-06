В этой теме мы рассмотрим новое время - Present Perfect Tense (настоящее совершенное время). В русском языке подобной структуры нет, поэтому стоит внимательно к нему отнестись.

Поскольку на русский язык глагол в форме Present Perfect часто переводится прошедшим временем (I have never been to Athens. = Я никогда не был в Афинах.), следует обратить особое внимание на различие в употреблении Present Perfect и Past Simple.

Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных форм в данном времени происходит при помощи вспомогательного глагола have/has и смыслового глагола в форме причастия прошедшего времени (третьей формы глагола).

Примечание

Третья форма неправильных (irregular) глаголов особенная и её просто нужно заучивать. Хотя в некоторых случаях вторая и третья формы неправильных глаголов совпадают, на это полагаться не стоит. У правильных (regular) глаголов вторая и третья формы совпадают и имеют окончание -ed.

Утвердительное предложение

1 2 3 4 5 I have seen this film already We You They He has met them recently She It just happened to me

Также достаточно часто употребляются краткие формы, которые образуются при слиянии вспомогательного глагола с подлежащим.

I've seen this film already.

She's met them recently.

Отрицательное предложение

Отрицательные предложения образовываются путём простого добавления отрицательной частицы not после вспомогательного глагола.

1 2 3 4 5 Полная форма Краткая форма I have not haven't been there yet We You They He has not hasn't told me so far She It begun yet

Настоящее Совершенное Время выражает два типа действия: результативное (resultative) и длительное (durative). Основная сложность употреблений данного времени заключается в том, чтобы определить употреблять ли его, или Прошедшее Простое Время, с которым его можно легко спутать. С Present Perfect Tense употребляются и не употребляются определённые слова и выражения, которые частично позволяют сориентироваться в употреблении этого времени.

В Present Perfect Tense никогда не используются указания на точные даты в прошлом (yesterday, five days ago, last winter, in 1979…), подобные указатели используются только в Past Simple Tense (Прошедшем Простом Времени).

В свою очередь, в Present Perfect используются только ему свойственные наречия:

just только что already уже before, до recently на днях lately за последнее время not…yet ещё не… so far пока что ever… когда-либо never никогда (см. Present Simple).

Наречия just, already и never обычно ставятся после вспомогательного глагола have/has:

Mother has already cooked the dinner.

I've just seen him on my way home.

Остальные наречия обычно стоят в конце предложения:

The students haven't passed the exams so far.

Have you bought anything new lately?

Present Perfect Resultative выражает законченное действие, связанное с настоящим моментом через результат. Глаголы в этом времени, как правило, переводятся на русский язык совершенным видом "посмотрел, сделал, прочитал", однако не стоит ориентироваться только лишь на этот факт. Cравним два предложения:

I lost my keys yesterday. - Я потерял свои ключи (факт, относящийся к прошлому). - Past Simple I've lost my keys, so I can't use my car. - Ключи потерял в прошлом, и, как следствие, не могу пользоваться своей машиной в настоящем.

Present Perfect Resultative возможно использовать с обстоятельствами времени, которые обозначают неоконченный период времени. То есть, можно, например, сказать: "В этом месяце она сделала (Present Perfect) много работы". Но, если период времени закончен, то используется Past Simple.