Как вы уже знаете, в английском языке есть такие глаголы, которые обычно не употребляются в длительной форме, т.е. во временах Continuous (like, love, hate, want … а также be, have, know, understand, remember, own, possess, believe). Эти глаголы употребляются в Present Perfect, но действие, выраженное этими глаголами, может отличаться от традиционного Present Perfect Resultative.

Вышеназванные глаголы в Present Perfect выражают действие, которое началось в прошлом и всё ещё продолжается. При этом в предложении предлогом for обозначается период времени, в течение которого продолжается действие.

We have known each other for twenty years already. Мы знаем друг друга уже двадцать лет.

Момент времени, с которого началось действие, указывается предлогом since. Этот момент времени обозначается либо конкретной датой, либо другим заменяющим выражением, либо при помощи придаточного предложения в Past Simple.

They haven't been here since our last visit.

Мы не были здесь со времени нашего прошлого визита.

He has had this car since he entered the university.

Он владеет этой машиной с тех пор, как поступил в университет.