Урок 6/6
Модальный глагол Need
Модальный глагол need. Употребление. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений.
Модальный глагол need. Употребление. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений.
Need переводиться, как "нужно", "надо".
You need return as soon as possible.
Тебе нужно вернуться как можно скорее.
С точки зрения грамматики, need - весьма интересный глагол. Он может выступать как в роли смыслового глагола, так и в роли модального. Модальный глагол need можно отнести к так называемым неполным модальным глаголам. То есть он может образовывать отрицательные и вопросительные формы как смысловой глагол (через вспомогательные глаголы), и как модальный (без вспомогательных глаголов)!
Обычный смысловой глагол need употребляется так же, как и остальные смысловые глаголы - он согласовывается в лице, и употребляется во всех временах:
I need more money.
She needs friends.
Does she need friends?
I don't need more money.
Модальный глагол need не изменяется по лицам и употребляется только в неизменной форме настоящего времени, но по смыслу может согласовываться с прошедшим и будущим временем. После него не употребляется частица to.
В форме модального глагола need употребляется только в отрицательных и вопросительных предложениях.
|1
|2
|3
|4
|5
|Полная форма
|Краткая форма
|I
|need not
|needn't
|play
|this
|game
|We
|You
|They
|She
|He
Примечание
Данная форма need может употребляться и в утвердительных предложениях:
если в предложении присутствует слово (обычно это hardly, scarcely или only), которое несет отрицательную смысловую нагрузку.
I need hardly know the truth.
если в предложении есть выражение, которое изменяет вопросительную или отрицательную функцию глагола на утвердительную.
Do you think I need quit this job?
I am not sure I need read the report.
|1
|2
|3
|4
|Need
|I
|hide
|the facts?
|we
|they
|you
|she
|he
|1
|2
|3
|4
|5
|What
|need
|I
|do?
|Where
|we
|go
|tomorrow?
|When
|they
|finish
|this work?
|How
|you
|arrange
|the party?
|Why
|she
|forgive
|him?
Модальный глагол need to может, сохраняя свои модальные функции, "работать" через вспомогательные глаголы. Данная форма need имеет следующие преимущества перед "чистым" модальным need:
После need обязательно употребляется частица to.
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|need
|to do
|my homework
|We
|needed
|to stay
|there
|for a night
|They
|will need
|to change
|their
|travellers cheques
|1
|2
|3
|4
|5
|You
|will not
|need
|to buy
|food
|She
|doesn't
|to wear
|make-up
|He
|didn't
|to ask
|for help
Примечание
Как правило, в отрицательных предложениях в разговорной речи вместо need + not + to используется not + have to:
I didn't have to spend more money.
She doesn't have to work a lot.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Do
|you
|need
|to see
|the doctor
|tomorrow?
|Did
|they
|to return
|home?
|Will
|he
|to rent
|a car?
|1
|2
|3
|4
|5
|What
|do
|you
|need
|to find out?
|Where
|did
|they
|to wait?
|How much time
|will
|she
|to spend?
|1
|2
|3
|4
|5
|Who
|needs
|to go
|to
|the bathroom?
|What (task)
|more
|time?
|-
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