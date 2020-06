Need переводиться, как "нужно", "надо".

You need return as soon as possible.

Тебе нужно вернуться как можно скорее.

С точки зрения грамматики, need - весьма интересный глагол. Он может выступать как в роли смыслового глагола, так и в роли модального. Модальный глагол need можно отнести к так называемым неполным модальным глаголам. То есть он может образовывать отрицательные и вопросительные формы как смысловой глагол (через вспомогательные глаголы), и как модальный (без вспомогательных глаголов)!

Обычный смысловой глагол need употребляется так же, как и остальные смысловые глаголы - он согласовывается в лице, и употребляется во всех временах:

I need more money.

She needs friends. Does she need friends?

I don't need more money.

Модальный глагол need не изменяется по лицам и употребляется только в неизменной форме настоящего времени, но по смыслу может согласовываться с прошедшим и будущим временем. После него не употребляется частица to.

В форме модального глагола need употребляется только в отрицательных и вопросительных предложениях.

Отрицательные предложения

1 2 3 4 5 Полная форма Краткая форма I need not needn't play this game We You They She He

Примечание

Данная форма need может употребляться и в утвердительных предложениях:

если в предложении присутствует слово (обычно это hardly, scarcely или only), которое несет отрицательную смысловую нагрузку. I need hardly know the truth. если в предложении есть выражение, которое изменяет вопросительную или отрицательную функцию глагола на утвердительную. Do you think I need quit this job?

I am not sure I need read the report.

Общий вопрос

1 2 3 4 Need I hide the facts? we they you she he

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 What need I do? Where we go tomorrow? When they finish this work? How you arrange the party? Why she forgive him?

Модальный глагол need to может, сохраняя свои модальные функции, "работать" через вспомогательные глаголы. Данная форма need имеет следующие преимущества перед "чистым" модальным need:

склонение по лицам; употребление во всех временах; употребление во всех типах предложений.

После need обязательно употребляется частица to.

1 2 3 4 5 I need to do my homework We needed to stay there for a night They will need to change their travellers cheques

Отрицательные предложения

1 2 3 4 5 You will not need to buy food She doesn't to wear make-up He didn't to ask for help

Примечание

Как правило, в отрицательных предложениях в разговорной речи вместо need + not + to используется not + have to:

I didn't have to spend more money.

She doesn't have to work a lot.

Общие вопросы

1 2 3 4 5 6 Do you need to see the doctor tomorrow? Did they to return home? Will he to rent a car?

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 What do you need to find out? Where did they to wait? How much time will she to spend?

Вопрос к подлежащему