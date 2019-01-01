Урок 5/6
Модальный глагол ought to
Модальный глагол ought to. Употребление. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Отличие ought to от should
Модальный глагол ought to. Употребление. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Отличие ought to от should
Модальный глагол ought to очень похож на should, так как употребляется в аналогичных случаях. Но should употребляется чаще. Should, а не ought to употребляется в официальных объявлениях / заявлениях:
Candidates should be prepared to answer some questions.
ought to употребляется для выражения действий в настоящем и будущем времени; также, если перед модальным глаголом идет смысловой глагол в прошедшем времени, то ought to в таком случае выражает прошедшее действие.
We ought to find the way out.
He said that we ought to find the way out.
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|ought to
|know
|this
|rule
|We
|You
|They
|He
|She
Наиболее часто употребляется краткая форма oughtn't.
|1
|2
|3
|4
|Полная форма
|Краткая форма
|I
|ought not to
|oughtn't to
|Lose
|Faith
|We
|You
|They
|She
|He
Ought не часто используется в вопросительных предложениях. И в общих и в специальных вопросах частица to, обязательная для утвердительных предложений, может опускаться.
Обратите внимание на положение частицы to.
|1
|2
|3
|4
|Ought
|I
|(to) know
|the truth?
|we
|you
|they
|she
|he
|1
|2
|3
|4
|5
|Where
|ought
|we
|(to) stay?
|What
|I
|(to) say
|to them?
|How
|you
|(to) find
|that man?
|1
|2
|3
|4
|Who
|ought
|(to) think
|about it?
|What
|(to) bring
|her here?
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