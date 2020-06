Модальный глагол ought to очень похож на should, так как употребляется в аналогичных случаях. Но should употребляется чаще. Should, а не ought to употребляется в официальных объявлениях / заявлениях:

Candidates should be prepared to answer some questions.

ought to употребляется для выражения действий в настоящем и будущем времени; также, если перед модальным глаголом идет смысловой глагол в прошедшем времени, то ought to в таком случае выражает прошедшее действие.

We ought to find the way out.

He said that we ought to find the way out.

Утвердительные предложения

1 2 3 4 5 I ought to know this rule We You They He She

Отрицательные предложения

Наиболее часто употребляется краткая форма oughtn't.

1 2 3 4 Полная форма Краткая форма I ought not to oughtn't to Lose Faith We You They She He

Вопросительные предложения

Ought не часто используется в вопросительных предложениях. И в общих и в специальных вопросах частица to, обязательная для утвердительных предложений, может опускаться.

Общие вопросы

Обратите внимание на положение частицы to.

1 2 3 4 Ought I (to) know the truth? we you they she he

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 Where ought we (to) stay? What I (to) say to them? How you (to) find that man?

Вопрос к подлежащему