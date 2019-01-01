Урок 4/4
Present Perfect/Past Simple
Обобщение случаев употребления Present Perfect. Повторение употребления Present Perfect и Past Simple
Обобщение случаев употребления Present Perfect. Повторение употребления Present Perfect и Past Simple
Сравнительная таблица употребления Present Perfect и Past Simple
|Present Perfect
|Past Simple
|Пример
|Перевод
|Комментарий
|Пример
|Перевод
|Комментарий
|1
|My hand hurts. I have fallen off my bicycle.
|У меня болит рука. Я упал с велосипеда.
|Это так называемый Результативный Перфект. То есть у действия, совершенного в прошлом есть чёткий результат в настоящем.
|I fell off my bicycle yesterday.
|Я вчера упал с велосипеда.
|Past Simple указывает только на факт совершения действия в прошлом. Указатели времени совершения действия (такие как yesterday) употребляются только в прошедшем времени.
|2
|I have known him all my life.
|Я знаю его всю свою жизнь.
|Это так называемый Длительный Перфект, в котором употребляются глаголы, обычно не имеющие длительной формы. Он обозначает действие, начавшиеся в прошлом, и продолжающееся в данный момент.
|At school I studied English for five years.
|В школе я изучал английский 5 лет.
|Период времени, не связанный с настоящим, может выражаться через Past Simple.
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