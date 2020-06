2

I have known him all my life.

Я знаю его всю свою жизнь.

Это так называемый Длительный Перфект, в котором употребляются глаголы, обычно не имеющие длительной формы. Он обозначает действие, начавшиеся в прошлом, и продолжающееся в данный момент.

At school I studied English for five years.

В школе я изучал английский 5 лет.

Период времени, не связанный с настоящим, может выражаться через Past Simple.