Сравнительная таблица употребления Present Perfect и Past Simple

  Present Perfect Past Simple
  Пример Перевод Комментарий Пример Перевод Комментарий
1 My hand hurts. I have fallen off my bicycle. У меня болит рука. Я упал с велосипеда. Это так называемый Результативный Перфект. То есть у действия, совершенного в прошлом есть чёткий результат в настоящем. I fell off my bicycle yesterday. Я вчера упал с велосипеда. Past Simple указывает только на факт совершения действия в прошлом. Указатели времени совершения действия (такие как yesterday) употребляются только в прошедшем времени.
2 I have known him all my life. Я знаю его всю свою жизнь. Это так называемый Длительный Перфект, в котором употребляются глаголы, обычно не имеющие длительной формы. Он обозначает действие, начавшиеся в прошлом, и продолжающееся в данный момент. At school I studied English for five years. В школе я изучал английский 5 лет. Период времени, не связанный с настоящим, может выражаться через Past Simple.
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