Наречия частотности во всех типах вопросительных предложений ставятся либо перед смысловым глаголом (по порядку следования), либо в конце предложения.

Общие вопросы

1 2 3 4 5 Have I met with you before? We You already been to england? They Has he ever listened to the beatles? She It just started to rain?

Ответы на общие вопросы идут по общей схеме, с использованием вспомогательных глаголов.

Have you ever listened to the Beatles? - Yes, I have/ No, I have not (haven't)

Has she found her purse? - Yes, she has/ No, she has not (hasn't)

Специальные вопросы

Внимание

В Present Perfect нельзя задать вопросы, которые начинаются с When или его производного At what time, так как в ответе на этот вопрос будет содержаться упоминание о дате.

1 2 3 4 5 Where have you bought this CD? Why has she concealed the truth? What has he discovered? How have you found us?

Вопрос к подлежащему

1 2 3 4 5 What has come out of this? Who has sent you here?

Краткий ответ на вопрос к подлежащему похож на краткий ответ на общий вопрос: