Наречия частотности во всех типах вопросительных предложений ставятся либо перед смысловым глаголом (по порядку следования), либо в конце предложения.

Ответы на общие вопросы идут по общей схеме, с использованием вспомогательных глаголов.

Have you ever listened to the Beatles? - Yes, I have/ No, I have not (haven't)

Has she found her purse? - Yes, she has/ No, she has not (hasn't)