Урок 3/4
Present Perfect - Вопросительные предложения в английском языке
Present Perfect. Вопросительные предложения
Present Perfect. Вопросительные предложения
Наречия частотности во всех типах вопросительных предложений ставятся либо перед смысловым глаголом (по порядку следования), либо в конце предложения.
|1
|2
|3
|4
|5
|Have
|I
|met
|with you
|before?
|We
|You
|already
|been
|to england?
|They
|Has
|he
|ever
|listened to
|the beatles?
|She
|It
|just
|started
|to rain?
Ответы на общие вопросы идут по общей схеме, с использованием вспомогательных глаголов.
Have you ever listened to the Beatles? - Yes, I have/ No, I have not (haven't)
Has she found her purse? - Yes, she has/ No, she has not (hasn't)
Внимание
В Present Perfect нельзя задать вопросы, которые начинаются с When или его производного At what time, так как в ответе на этот вопрос будет содержаться упоминание о дате.
|1
|2
|3
|4
|5
|Where
|have
|you
|bought
|this CD?
|Why
|has
|she
|concealed
|the truth?
|What
|has
|he
|discovered?
|How
|have
|you
|found
|us?
|1
|2
|3
|4
|5
|What
|has
|come
|out
|of this?
|Who
|has
|sent
|you
|here?
Краткий ответ на вопрос к подлежащему похож на краткий ответ на общий вопрос:
Who has forgotten the address? - We have.
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