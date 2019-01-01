Задание к тесту: Определите залог каждого предложения, выбрав A (=active) или P (= passive).

Вопрос 1/11

Выберите один из вариантов

🤷🏼‍♂️

I'm paid twice a month.
...

🎉️

Ваш результат: 0
Вернуться к теории
Следующий урок