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Действительный и страдательный залоги в английском языке
Задание к тесту: Определите залог каждого предложения, выбрав A (=active) или P (= passive).
Выберите один из вариантов
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