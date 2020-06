Как и в русском языке, в английском есть такое грамматическое явление, как залог. Залог бывает действительный или страдательный.

Активный: Я купил вчера эту книгу. - I bought this book yesterday.

Пассивный: Книга была куплена мной вчера. - This book was bought (by me) yesterday.

Английский вариант страдательного залога аналогичен русскому, что в значительной степени облегчает его использование.

Страдательный залог в английском языке образовывается по следующей схеме: be + past participle смыслового (3 форма глагола).

Страдательный залог "привязан" к грамматическому времени. То есть он, по сути, не имеет отличных от грамматических времен форм. Форма страдательного залога для каждого времени образуется следующим образом: изменяется только глагол be, а past participle смыслового глагола остается нетронутым.

Форма глагола be во многих временах полностью соответствует грамматике времени. Например:

Snow will cover the ground (активный залог). -> The ground will be covered with snow (страдательный залог).

Сравните: It will be too late (активный залог).

Для времен группы Continuous форма залога немного особенная, но вполне запоминаемая:

I am writing a new book (активный залог). -> A new book is being written by me (страдательный залог).

Практически все времена группы Continuous (Future Continuous, Future Continuous in the Past, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous) не имеют формы страдательного залога. Теоретически эти формы вывести можно, но на практике из-за своей громоздкости они не употребляются.

Вот сводная таблица форм страдательного залога для всех времен:

Действительный залог / Active Voice Страдательный залог / Passive Voice Present Indefinite He gives piano lessons Piano lessons are given Past Indefinite He gave piano lessons Piano lessons were given Future Indefinite He will give piano lessons Piano lessons will be given Present Continuous He is giving piano lessons Piano lessons are being given Past Continuous He was giving piano lessons Piano lessons were being given Future Continuous He will be giving piano lessons Отсутствует Present Perfect He has given piano lessons Piano lessons have been given Past Perfect He had given piano lessons Piano lessons had been given Future Perfect He will have given piano lessons Piano lessons will have been given Present Perfect Continuous He has been giving piano lessons Отсутствует Past Perfect Continuous He had been giving piano lessons Отсутствует Future Perfect Continuous He will have been giving piano lessons Отсутствует

Примечание

В случае затруднений, страдательный залог можно часто узнать по предлогу by (кем/чем):