Задание к тесту: Выберите правильный артикль. Где NA - без артикля.

Вопрос 1/10

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Vasya Pupkin is the best pupil in our class.

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