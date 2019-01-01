Со школьных времен мы хорошо знаем, что с личными именами артикли не употребляются. В принципе, так оно и есть. Но есть определенный контекст, когда артикли с именами все-таки могут употребляться. Это особые случаи, когда при помощи артикля осуществляется "смысловое подчеркивание" некоторых моментов. Такой прием можно вполне отнести к стилистическому, следовательно, им не нужно злоупотреблять. Но есть и "узаконенные" случаи употребления артиклей с личными именами.

Даже если перед личным именем идут такие определения, как old, dear, little, poor, sweet, lucky, unfortunate…, артикль в этом случае, как правило, не употребляется. __Poor old Henry looks so unhappy.

__Little Monica is very naughty. В определенном контексте определенный артикль может переводиться, как "та, самая/тот самый". Alla Pugacheva called me yesterday? - Мне вчера звонила Алла Пугачева.

Do you mean the Alla Pugacheva?! - Неужели та самая/сама Алла Пугачева?! Если фамилию поставить во множественное число, то за ней уже будет стоять не отдельный человек (Иванов), а вся его семья (Ивановы), носящая (или носившая) эту фамилию. The Romanovs ruled the Russian Empire for many centuries.

Романовы правили Российской империей много веков. Исходя из предыдущего пункта, перед личным именем может стоять неопределенный артикль, для обозначения члена семьи или человека, носящего эту фамилию или имя. He wasn't a typical Rockefeller, because he didn't love money. Также неопределенный артикль перед личным именем может быть переведен, как "какой-то/какая-то/некий/некая". Mr. President, a Jackie Brown wants to talk to you.

Господин Президент, некая Джеки Браун хочет с вами поговорить. Очень часто личные (очень известные) имена становятся именами нарицательными (существительными). Их используют для обозначения продуктов, произведений искусства… . Соответственно, они употребляются с определенным и неопределенным артиклем, но пишутся по-прежнему с большой буквы. Your boyfriend is a typical Don Juan. - Твой парень - типичный Дон Жуан (дамский угодник). There is a real Picasso in his collection. - В его коллекции есть настоящий Пикассо (картина). I bought a new Mercedes last month. - В прошлом месяца я купил новый Мерседес (машина).