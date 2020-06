Предлог Пример Перевод

Of It is no way of solving problems. Это не способ решать (для решения) проблемы.

We did not like the idea of going to the zoo. Нам не понравилась идея похода (пойти) в зоопарк.

There was not a chance of winning that game. Не было шанса выиграть ту игру.

For There is a good reason for starting the war. Есть хорошая причина начать войну.

Please accept my apologies for reading your letter. Пожалуйста, примите мои извинения за то, что прочитал ваше письмо.

In There is no point in talking to him. Нет смысла разговаривать с ним.

The boy has some interest in playing football. Мальчик немного интересуется футболом.

At It is no surprise at his saying so. Не удивительно, что он так сказал.

There was shock in their eyes at seeing me. При виде меня у них в глазах был шок.