Everybody started to smile on his entering the room. Все начали улыбаться, когда он вошел в комнату.

It is useless calling for help. Бесполезно звать на помощь.

It is no good making noise in the library. Не хорошо шуметь в библиотеке.

There is no smoking here. Здесь не курят.

Поход (хождение) в кино был хорошей идеей. (здесь герундий переведен существительным). Going to the cinema was a good idea. Пойти в кино была хорошая идея / Сходить в кино было хорошей идеей. (герундий довольно часто можно перевести инфинитивом).

Она боится гуляния в темноте. She is afraid of walking in the dark. (косвенное дополнение) Она боится гулять в темноте.

Обстоятельство

(в этой функции герундий всегда используется с предлогом)

Увидев это, она немедленно начала кричать.

On seeing that she immediately started to cry. (обстоятельство времени)

Видя это, она немедленно начала кричать.

Он достал деньги, ограбив банк.

He got the money by robbing a bank. (обстоятельство образа действия)

Он достал деньги через ограбление банка.

The boy left the room without saying goodbye. (сопутствующие обстоятельства)

Мальчик покинул комнату, не попрощавшись.

Если вы получите письмо, сообщите, пожалуйста, мне как можно скорее.

In case of receiving the letter please inform me as soon as possible. (обстоятельство цели)

В случае получения письма, пожалуйста, сообщите мне как можно скорее.

Перефразируем – If \ When you receive the letter please inform me as soon as possible.

Он сказал о своем опыте ради получения той работы.

He said about his experience for the purpose of getting that job. (обстоятельство цели)

Он сказал о своем опыте, чтобы получить ту работу.

Герундий в данном случае можно легко заменить на инфинитив – He said about his experience to get that job.