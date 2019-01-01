Герундий – еще одна неличная форма глагола, которая совмещает в себе свойства глагола и существительного.

В русском языке нет лексико-грамматических форм, которые напрямую соответствуют английскому Герундию. Герундий очень схож с Инфинитивом по выполняемым в предложениях функциям. В некоторых случаях Герундий можно запросто заменить на Инфинитив и, наоборот, без смысловых потерь. Однако Герундий обладает заметно большими свойствами существительного, чем глагола, а Инфинитив наоборот.

В предложении Герундий может быть: подлежащим, дополнением, обстоятельством и определением. Принцип образования форм Герундия такой же, что и у Причастия. Все формы Герундия совпадают с формами Причастия, что с одной стороны облегчает понимание работы Герундия, а с другой – может запутать. Особенностью и сложностью является употребление Герундия после многочисленных предлогов, которые необходимо знать наизусть. Герундий очень часто используется как в разговорном, так и официальном языке, потому, что его употребление позволяет избежать лишних громоздких придаточных конструкций.

Формы Герундия в английском языке

Active Passive Indefinite Gerund Writing Being written Perfect Gerund Having written Having been written

Indefinite Gerund Active является единственной простой формой Герундия, которая представляет собой инфинитив глагола + ing. На примере данной формы будет удобно показать, какие функции Герундий может иметь в предложении. Отдельное внимание будет обращено на варианты перевода Герундия в каждом случае.

Функции Неопределенного Герундия в предложении