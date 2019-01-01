Урок 1/7
Indefinite Gerund Active
Indefinite Gerund Active / Неопределенная форма Герундия в действительном залоге. Функции. Особенности употребления
Indefinite Gerund Active / Неопределенная форма Герундия в действительном залоге. Функции. Особенности употребления
Герундий – еще одна неличная форма глагола, которая совмещает в себе свойства глагола и существительного.
В русском языке нет лексико-грамматических форм, которые напрямую соответствуют английскому Герундию. Герундий очень схож с Инфинитивом по выполняемым в предложениях функциям. В некоторых случаях Герундий можно запросто заменить на Инфинитив и, наоборот, без смысловых потерь. Однако Герундий обладает заметно большими свойствами существительного, чем глагола, а Инфинитив наоборот.
В предложении Герундий может быть: подлежащим, дополнением, обстоятельством и определением. Принцип образования форм Герундия такой же, что и у Причастия. Все формы Герундия совпадают с формами Причастия, что с одной стороны облегчает понимание работы Герундия, а с другой – может запутать. Особенностью и сложностью является употребление Герундия после многочисленных предлогов, которые необходимо знать наизусть. Герундий очень часто используется как в разговорном, так и официальном языке, потому, что его употребление позволяет избежать лишних громоздких придаточных конструкций.
|Active
|Passive
|Indefinite Gerund
|Writing
|Being written
|Perfect Gerund
|Having written
|Having been written
Indefinite Gerund Active является единственной простой формой Герундия, которая представляет собой инфинитив глагола + ing. На примере данной формы будет удобно показать, какие функции Герундий может иметь в предложении. Отдельное внимание будет обращено на варианты перевода Герундия в каждом случае.
Подлежащее
Поход (хождение) в кино был хорошей идеей. (здесь герундий переведен существительным).
Going to the cinema was a good idea.
Пойти в кино была хорошая идея / Сходить в кино было хорошей идеей. (герундий довольно часто можно перевести инфинитивом).
Герундий также выполняет функцию подлежащего в следующих случаях:
There is no smoking here.
Здесь не курят.
It is no good making noise in the library.
Не хорошо шуметь в библиотеке.
It is useless calling for help.
Бесполезно звать на помощь.
Примечание
Герундий может иметь тесную грамматическую связь с объектом (существительным или местоимением), тем самым, образуя сложное подлежащее.
Everybody started to smile on his entering the room.
Все начали улыбаться, когда он вошел в комнату.
President’s appearing in public surprised us.
Появление президента на публике удивило нас.
Дополнение
Она боится гуляния в темноте.
She is afraid of walking in the dark. (косвенное дополнение)
Она боится гулять в темноте.
Я не возражаю против открывания окна.
I don’t mind opening the window. (прямое дополнение)
Я не возражаю против того, чтобы открыть окно.
Обстоятельство
(в этой функции герундий всегда используется с предлогом)
Увидев это, она немедленно начала кричать.
On seeing that she immediately started to cry. (обстоятельство времени)
Видя это, она немедленно начала кричать.
Он достал деньги, ограбив банк.
He got the money by robbing a bank. (обстоятельство образа действия)
Он достал деньги через ограбление банка.
The boy left the room without saying goodbye. (сопутствующие обстоятельства)
Мальчик покинул комнату, не попрощавшись.
Если вы получите письмо, сообщите, пожалуйста, мне как можно скорее.
In case of receiving the letter please inform me as soon as possible. (обстоятельство цели)
В случае получения письма, пожалуйста, сообщите мне как можно скорее.
Перефразируем – If \ When you receive the letter please inform me as soon as possible.
Он сказал о своем опыте ради получения той работы.
He said about his experience for the purpose of getting that job. (обстоятельство цели)
Он сказал о своем опыте, чтобы получить ту работу.
Герундий в данном случае можно легко заменить на инфинитив – He said about his experience to get that job.
Часть составного глагольного сказуемого (первая часть – сказуемое, вторая часть – герундий). Это одна из наиболее употребимых функций Герундия.
I finished working at 7 p.m. and went home.
Я закончил работать в 7 часов и пошел домой.
The music stopped but he kept on dancing.
Музыка прекратилась, но он продолжал танцевать.
Герундий выполняет функцию части составного глагольного сказуемого в следующих сочетаниях: глагол-связка + worth + герундий; глагол-связка + busy + герундий
This film is worth seeing.
Этот фильм стоит того, чтобы его посмотреть.
Несмотря на то, что исходя из перевода здесь «напрашивается» Страдательный залог, он не нужен.
My father was busy watching football.
Мой отец был занят просмотром футбола.
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