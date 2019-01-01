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Уроки и тесты английского языка для уровня
Upper-Intermediate

1

Инфинитив / The Infinitive

Инфинитив / The Infinitive

6 уроков / 6 тестов

Indefinite Infinitive Active

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Инфинитив без частицы TO

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Именительный падеж с инфинитивом

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Perfect Infinitive \ Перфектный Инфинитив

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Длительный Перфектный Инфинитив

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Объектный падеж с инфинитивом

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2

Герундий / The Gerund

Герундий / The Gerund

7 уроков / 7 тестов

Indefinite Gerund Active

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Active или Passive?

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Функция определения

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Герундий в функции дополнения

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Perfect Gerund Active/Passive

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Существительные и местоимения перед Герундием

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Verbal noun

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3

Причастие / The Participle (Продолжение)

Причастие / The Participle (Продолжение)

5 уроков / 5 тестов

The Nominative Absolute Participial Construction

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The Prepositional Absolute Participial Construction

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The Object Participial Constructions with Participle I

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Subject Participial Construction

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The Object Participial Constructions with Participle II

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4

Сослагательное наклонение/The Subjunctive Mood

Сослагательное наклонение/The Subjunctive Mood

4 урока / 4 теста

It is important

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Order, demand, request, insist, propose, suggest…

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Past unreal

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Употребление Present Subjunctive с союзом lest и после глаголов со значением fear (страх)

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