Урок 1/6
Indefinite Infinitive Active
Indefinite Infinitive Active / Неопределенный Инфинитив в функции определения. Indefinite Infinitive Passive / Неопределенный Инфинитив в страдательном залоге
Indefinite Infinitive Active / Неопределенный Инфинитив в функции определения. Indefinite Infinitive Passive / Неопределенный Инфинитив в страдательном залоге
Инфинитив – это еще одна неличная форма глагола, которая только называет действие, не указывая на лица, числа и наклонения.
Традиционно в русском языке инфинитив соответствует неопределенной форме глагола, которая отвечает на вопросы: что делать? что сделать? – думать, путешествовать…
В английском языке формальным признаком инфинитива является частица TO – to read, to eat… (такую запись обычно имеют глаголы в словарях).
Однако совсем не обязательно инфинитив может встречаться в речи с частицей TO, без этой частицы английский инфинитив встречается чаще.
В предложении инфинитив может выполнять функции подлежащего, дополнения, определения и, разумеется, может являться частью сложных глагольных конструкций.
Инфинитив в английском языке имеет несколько форм, из которых только две имеют соответствия в русском языке – Indefinite Infinitive Active (покупать) и Indefinite Infinitive Passive (быть купленным).
Как видно из этого небольшого описания, английский инфинитив очень функционален и заслуживает достаточно подробного описания.
|Active
|Passive
|Indefinite
|To take
|To be taken
|Continuous
|To be taking
|–
|Perfect
|To have taken
|To have been taken
|Perfect Continuous
|To have been taking
|–
В этой теме мы рассмотрим Неопределенный Инфинитив с частицей TO.
Подлежащее
To read books is very useful.
Читать книги – очень полезно
Инфинитив в функции подлежащего может находиться и после сказуемого:
It was interesting to visit the museum.
Было интересно сходить в музей.
Дополнение
She asked me to come earlier.
Она попросила меня прийти раньше.
Обстоятельство
I took a day off to see my relatives. (цель)
Я взял отгул, чтобы повидать родственников.
Непосредственно перед неопределенным инфинитивом (в функции обстоятельства цели) могут стоять специальные конструкции so as и in order to:
He took a taxi in order to arrive at work on time.
Он взял такси, чтобы приехать на работу вовремя.
I put down his address so as not to forget it.
Я записал его адрес, чтобы не забыть.
б) Неопределенный инфинитив в функции обстоятельства причины (следствия) обычно употребляется с усиливающими наречиями too, very, enough…
He was too wise to argue with her.
Он был слишком мудрым, чтобы с ней спорить.
The water was warm enough to bathe.
Вода была достаточно теплой, чтобы купаться.
Частью составного сказуемого
a) В сочетании с модальными глаголами
We must stay here.
Мы должны остаться здесь.
б) в сочетании с глаголами, которые не всегда имеют законченное самостоятельное значение: to start, to like, to try, to want…
Suddenly the child began to cry.
Внезапно ребенок начал плакать.
в) в сочетании с глаголом-связкой и прилагательным
I am ready to help you.
Я готов вам помочь.
The girl was glad to meet her friends.
Девочка была рада встретить своих друзей.
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