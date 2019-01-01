Инфинитив – это еще одна неличная форма глагола, которая только называет действие, не указывая на лица, числа и наклонения.

Традиционно в русском языке инфинитив соответствует неопределенной форме глагола, которая отвечает на вопросы: что делать? что сделать? – думать, путешествовать…

В английском языке формальным признаком инфинитива является частица TO – to read, to eat… (такую запись обычно имеют глаголы в словарях).

Однако совсем не обязательно инфинитив может встречаться в речи с частицей TO, без этой частицы английский инфинитив встречается чаще.

В предложении инфинитив может выполнять функции подлежащего, дополнения, определения и, разумеется, может являться частью сложных глагольных конструкций.

Инфинитив в английском языке имеет несколько форм, из которых только две имеют соответствия в русском языке – Indefinite Infinitive Active (покупать) и Indefinite Infinitive Passive (быть купленным).

Как видно из этого небольшого описания, английский инфинитив очень функционален и заслуживает достаточно подробного описания.

Формы Инфинитива в английском языке

Active Passive Indefinite To take To be taken Continuous To be taking – Perfect To have taken To have been taken Perfect Continuous To have been taking –

В этой теме мы рассмотрим Неопределенный Инфинитив с частицей TO.

Функции Неопределенного Инфинитива в предложении