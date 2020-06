It was interesting to visit the museum. Было интересно сходить в музей.

To read books is very useful. Читать книги – очень полезно

She asked me to come earlier. Она попросила меня прийти раньше.

Обстоятельство

I took a day off to see my relatives. (цель)

Я взял отгул, чтобы повидать родственников.

Непосредственно перед неопределенным инфинитивом (в функции обстоятельства цели) могут стоять специальные конструкции so as и in order to:

He took a taxi in order to arrive at work on time.

Он взял такси, чтобы приехать на работу вовремя.

I put down his address so as not to forget it.

Я записал его адрес, чтобы не забыть.

б) Неопределенный инфинитив в функции обстоятельства причины (следствия) обычно употребляется с усиливающими наречиями too, very, enough…

He was too wise to argue with her.

Он был слишком мудрым, чтобы с ней спорить.