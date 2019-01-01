Инфинитив – это еще одна неличная форма глагола, которая только называет действие, не указывая на лица, числа и наклонения.

Традиционно в русском языке инфинитив соответствует неопределенной форме глагола, которая отвечает на вопросы: что делать? что сделать? – думать, путешествовать…

В английском языке формальным признаком инфинитива является частица TO – to read, to eat… (такую запись обычно имеют глаголы в словарях).
Однако совсем не обязательно инфинитив может встречаться в речи с частицей TO, без этой частицы английский инфинитив встречается чаще.

В предложении инфинитив может выполнять функции подлежащего, дополнения, определения и, разумеется, может являться частью сложных глагольных конструкций.

Инфинитив в английском языке имеет несколько форм, из которых только две имеют соответствия в русском языке – Indefinite Infinitive Active (покупать) и Indefinite Infinitive Passive (быть купленным).

Как видно из этого небольшого описания, английский инфинитив очень функционален и заслуживает достаточно подробного описания.

Формы Инфинитива в английском языке

  Active Passive
Indefinite To take To be taken
Continuous To be taking
Perfect To have taken To have been taken
Perfect Continuous To have been taking

 

В этой теме мы рассмотрим Неопределенный Инфинитив с частицей TO.

Функции Неопределенного Инфинитива в предложении

  1. Подлежащее

    To read books is very useful.
    Читать книги – очень полезно

    Инфинитив в функции подлежащего может находиться и после сказуемого:

    It was interesting to visit the museum.
    Было интересно сходить в музей.

  2. Дополнение

    She asked me to come earlier.
    Она попросила меня прийти раньше.

  3. Обстоятельство

    I took a day off to see my relatives. (цель)
    Я взял отгул, чтобы повидать родственников.

    Непосредственно перед неопределенным инфинитивом (в функции обстоятельства цели) могут стоять специальные конструкции so as и in order to:

    He took a taxi in order to arrive at work on time.
    Он взял такси, чтобы приехать на работу вовремя.

    I put down his address so as not to forget it.
    Я записал его адрес, чтобы не забыть.

    б) Неопределенный инфинитив в функции обстоятельства причины (следствия) обычно употребляется с усиливающими наречиями too, very, enough

    He was too wise to argue with her.
    Он был слишком мудрым, чтобы с ней спорить.

    The water was warm enough to bathe.
    Вода была достаточно теплой, чтобы купаться.

  4. Частью составного сказуемого

    a) В сочетании с модальными глаголами

    We must stay here.
    Мы должны остаться здесь.

    б) в сочетании с глаголами, которые не всегда имеют законченное самостоятельное значение: to start, to like, to try, to want…

    Suddenly the child began to cry.
    Внезапно ребенок начал плакать.

    в) в сочетании с глаголом-связкой и прилагательным

    I am ready to help you.
    Я готов вам помочь.

    The girl was glad to meet her friends.
    Девочка была рада встретить своих друзей.

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