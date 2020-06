I. Это лексико-грамматические примеры употребления неопределенного инфинитива без частицы TO – общее повторение.

a) после всех модальных глаголов (кроме have to, be to, ought) неопределенный инфинитив употребляется без частицы TO.

You can __ go wherever you want.

You need not __ listen to his advice.

How dare you __ talk to me like that?!

А так же в следующих случаях:

I could do nothing but __ fight.

Мне ничего не оставалось делать, как драться.

We cannot but __ admire this beauty.

Мы не можем не восхищаться этой красотой.

Примечание

После глагола Help инфинитив почти всегда употребляется без частицы TO, так этот глагол приравнивается к модальному.

He helped her __ carry the heavy bag.

b) После глаголов to make (заставлять) и to let

He made me __ forget my past.

Он заставил меня забыть мое прошлое.

Mother did not let her children __ smoke at home.

Мама не позволяла нам курить дома.

Примечание

1) Если после этих глаголов идет не существительное, а одно местоимение, то оно имеет объектный падеж.

The war made them leave their homes.

2) После глагола Make в страдательном залоге ставится частица TO.

The boy was made to do his homework.

Мальчика заставили сделать домашнюю работу.

Глагол Let, как правило, не употребляется в страдательном залоге. Вместо него используется соответствующая форма глагола to allow:

The kids were not allowed to watch TV.

Детям не разрешили смотреть телевизор.

с) После следующих словосочетаний:

You had better __ forget about the money.

Тебе бы лучше забыть о деньгах.

I would rather __ stay here.

Я пожалуй останусь здесь.

She would sooner __ forgive us.

Она бы предпочла нас забыть.

I would rather tell you the truth than __ lie.

Я пожалуй скажу вам правду, чем буду врать.

Why not __ go to the cinema together?

Почему бы не сходить в кино вместе?

d) Если в пределах одного распространенного предложения находятся два и более инфинитивов, соединенных союзами or/and, то частица TO ставится только перед первым: