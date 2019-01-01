Урок 2/6
Инфинитив без частицы TO
Indefinite Infinitive / Неопределенный Инфинитив без частицы TO
Indefinite Infinitive / Неопределенный Инфинитив без частицы TO
I. Это лексико-грамматические примеры употребления неопределенного инфинитива без частицы TO – общее повторение.
a) после всех модальных глаголов (кроме have to, be to, ought) неопределенный инфинитив употребляется без частицы TO.
You can __ go wherever you want.
You need not __ listen to his advice.
How dare you __ talk to me like that?!
А так же в следующих случаях:
I could do nothing but __ fight.
Мне ничего не оставалось делать, как драться.
We cannot but __ admire this beauty.
Мы не можем не восхищаться этой красотой.
Примечание
После глагола Help инфинитив почти всегда употребляется без частицы TO, так этот глагол приравнивается к модальному.
He helped her __ carry the heavy bag.
b) После глаголов to make (заставлять) и to let
He made me __ forget my past.
Он заставил меня забыть мое прошлое.
Mother did not let her children __ smoke at home.
Мама не позволяла нам курить дома.
Примечание
1) Если после этих глаголов идет не существительное, а одно местоимение, то оно имеет объектный падеж.
The war made them leave their homes.
2) После глагола Make в страдательном залоге ставится частица TO.
The boy was made to do his homework.
Мальчика заставили сделать домашнюю работу.
Глагол Let, как правило, не употребляется в страдательном залоге. Вместо него используется соответствующая форма глагола to allow:
The kids were not allowed to watch TV.
Детям не разрешили смотреть телевизор.
с) После следующих словосочетаний:
You had better __ forget about the money.
Тебе бы лучше забыть о деньгах.
I would rather __ stay here.
Я пожалуй останусь здесь.
She would sooner __ forgive us.
Она бы предпочла нас забыть.
I would rather tell you the truth than __ lie.
Я пожалуй скажу вам правду, чем буду врать.
Why not __ go to the cinema together?
Почему бы не сходить в кино вместе?
d) Если в пределах одного распространенного предложения находятся два и более инфинитивов, соединенных союзами or/and, то частица TO ставится только перед первым:
He left the house to walk in the park, __ have a glass of coffee and __ dance at the local disc
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