Сослагательное наклонение показывает, что действие рассматривается не как реальное, а как предполагаемое или желательное.

К сослагательному наклонению относятся все типы условного предложения. В этом уроке мы разберем Present Subjunctive. Эта форма сослагательного наклонения не очень часто используется в повседневной речи, но знать ее, все же, необходимо.

Формы глаголов в Present Subjunctive практически полностью совпадают с глагольными формами Present Indefinite. Глагол to have во всех лицах единственного и множественного числа имеет форму HAVE. Глагол to be во всех лицах единственного и множественного числа имеет форму BE. Все остальные глаголы в Present Subjunctive имеют форму инфинитива без частицы TO.

Present Subjunctive употребляется в придаточных предложениях. Но формы глаголов Present Subjunctive не зависят от времени, в котором находятся глаголы главного предложения.

Сигналом к употреблению Present Subjunctive является следующие обороты:

It is desirable, it is necessary, it is important, it is impossible, it is strange, it is unlikely, it is (high) time…

Существует два варианта Present Subjunctive – устаревший и современный. Устаревший вариант – это употребление глаголов без SHOULD, современный вариант – употребление глаголов с SHOULD. Устаревший вариант по-прежнему встречается, но значительно реже, чем новый.

It is important that you finish this work on time.

Важно, чтобы вы закончили работу вовремя.

It was desirable that she remember her name.

Желательно, чтобы она вспомнила свое имя.

Употребление Present Subjunctive с Should помогает не путать формы сослагательного наклонения с формами Present Indefinite Tense, но совершенно не влияет на перевод. Should не имеет здесь значения «долженствования».

It is necessary that you should take warm clothes with you.

Необходимо, чтобы вы взяли с собой теплые вещи.

It was unlikely that he should win.

Было маловероятно, чтобы он выиграл.

С фразой It is (high) time… возможны следующие варианты:

it is time + инфинитив – указывает на наступление точного времени

It is time to go – Пора идти

возможно: It is time for us to go – Нам пора идти

2. it is time + объект + past subjunctive – время наступило и уже немного поздно.

It is time he came home.

Ему уже пора (бы) быть дома.

It is high time he came home.

Ему уже давно пора (бы) быть дома.

Также возможно использование редкого Past Subjunctive Continuous: