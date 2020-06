После целого ряда глаголов (order, demand, request, insist, propose, suggest…), выражающих приказание, требование и предложение в придаточных предложениях употребляется Present Subjunctive. Все формы глаголов в Present Subjunctive употребляются в форме инфинитива без частицы TO.

Форма Present Subjunctive может также употребляться с SHOULD.

Our boss ordered that the parcel be sent by air.

Наш босс приказал, чтобы посылка была отправлена воздухом.

The teacher demanded that we stop talking.

Учитель потребовал, чтобы мы прекратили разговаривать.

The police demanded that the people should go to their homes.

Полиция потребовала, чтобы люди разошлись по своим домам.

The man insisted that we should give him some money.

Человек настаивал, чтобы мы дали ему немного денег.

Примечание

После некоторых из перечисленных глаголов (demand, order) возможно использование инфинитива с частицей to:

He demanded to know what was going on.

The captain ordered us to leave the ship.

Но вот с глаголами propose и suggest возможны только следующие варианты:

He proposed a toast to the victory.

Он предложил тост за победу.

I suggested a picnic in the park.

Я предложил пикник в парке. 2. Our teacher proposed/suggested that we write a final test tomorrow.

Учитель предложил, чтобы мы написали финальный тест завтра. 3. They suggested/proposed that we should take a rest.

Они предложили, что нам нужно отдохнуть. 4. Our team suggested/proposed starting a new project.

Наша команда предложила начать новый проект.

Примечание

Для использования с глаголами можно выбирать любой из последних трех вариантов (2-4).