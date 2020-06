С объектными причастными конструкциями после глаголов чувственного восприятия может употребляться не только Participle I, но и Participle II. Эта конструкция также выполняет функцию сложного дополнения. Действие, передаваемое этой конструкцией, аналогично действию Объектной Конструкции с инфинитивом (см. тему 7). Сказуемое предложения с данной конструкцией обычно не имеет форму Present Simple или Present Continuous.

We heard his name mentioned several times at the meeting.

Мы слышали, как (что) его имя было несколько раз упомянуто на собрании.

Сравним:

We heard that (how) his name was mentioned several times at the meeting.

I saw a passer-by robbed on the street.

Я видел, как (что) прохожего ограбили на улице. (Я видел весь процесс от начала до конца).

Сравним:

I saw how a passer-by was robbed on the street.

В рамках Объектной Причастной Конструкции после глаголов, выражающих желание (want, would like) и побуждение к действию (get, have), употребляется Participle II. Этот оборот нельзя передать по-другому, через простое придаточное предложение. Аналогов этой причастной конструкции, как и некоторых других, в русском языке не имеется. Поэтому, чтобы избежать путаницы, будут даны только примеры и перевод (литературный и дословный).

My boss wants the work finished as soon as possible.

Мой босс хочет, чтобы работа была закончена как можно скорее.

Мой босс хочет работу законченной как можно скорее.

I would like my car fixed by tomorrow.

Я бы хотел, чтобы моя машина была починена к завтрашнему дню. (литературный перевод)

Я бы хотел мою машину починенную к завтрашнему дню. (дословный перевод)

После глаголов get и have (смысловая разница между этими глаголами в данной конструкции минимальна; к тому же эта конструкция переводится не дословно, а литературно):

She had her new dress ordered from an expensive boutique. (Выделенная часть – Причастная конструкция, а не Past Perfect!)

Она заказала свое новое платье в дорогом бутике. (литературный перевод)

Она имеет свое платье заказанным в дорогом бутике. (дословный перевод)

Let’s get the process started.

Давайте начнем процесс. (литературный перевод)

Давайте получим/сделаем процесс начатым. (дословный перевод)

После глаголов умственной деятельности в активном залоге употребляется Причастие Прошедшего времени.

We thought him lost in the forest.

Мы думали, что он потерялся в лесу. (литературный перевод)

Мы думали (считали) его потерянным в лесу. (дословный перевод)