1. The Subject Participial Construction также употребляется с глаголами чувственного восприятия, как The Object Participial Construction, но только с Причастием Настоящего времени со страдательным залогом. Название конструкции переводится как Субъектная (Именительная) Причастная Конструкция: Subject – Подлежащее (Имя). Соответственно, в предложении эта конструкция выполняет функцию сложного подлежащего.

They were seen kissing on the street.

Их видели, целующимися на улице.

Видели, как они целовались на улице.

Сравним:

Somebody saw how they were kissing.

Разумеется, это предложение можно передать при помощи уже знакомой Объектной Причастной Конструкции:

Somebody saw them kissing on the street.

Кроме традиционных глаголов чувственного восприятия в эту группу входит глагол Find:

She was found lying on the ground.

Она была обнаружена лежащей на земле.

Сравним:

They found her lying on the ground.

Ее обнаружили лежащей на земле. 2. А вот при наличии в Субъектной Причастной Конструкции глаголов умственной деятельности (think, consider, know, understand, believe) а также find в страдательном залоге употребляется Причастие Прошедшего времени.

The meeting is considered finished.

Собрание считается законченным.

Сравним:

They consider that the meeting is finished.

The man was found killed.

Мужчина был найден убитым.

Сравним:

They found a man; he had been killed.

Примечание

Как видно из примеров, Субъектная Причастная Конструкция обычно переводится на русский язык неопределенно-личным предложением.