Урок 4/5
Subject Participial Construction
The Subjective Participial Construction/Субъектная Причастная Конструкция с разными типами глаголов
The Subjective Participial Construction/Субъектная Причастная Конструкция с разными типами глаголов
1. The Subject Participial Construction также употребляется с глаголами чувственного восприятия, как The Object Participial Construction, но только с Причастием Настоящего времени со страдательным залогом. Название конструкции переводится как Субъектная (Именительная) Причастная Конструкция: Subject – Подлежащее (Имя). Соответственно, в предложении эта конструкция выполняет функцию сложного подлежащего.
They were seen kissing on the street.
Их видели, целующимися на улице.
Видели, как они целовались на улице.
Сравним:
Somebody saw how they were kissing.
Разумеется, это предложение можно передать при помощи уже знакомой Объектной Причастной Конструкции:
Somebody saw them kissing on the street.
Кроме традиционных глаголов чувственного восприятия в эту группу входит глагол Find:
She was found lying on the ground.
Она была обнаружена лежащей на земле.
Сравним:
They found her lying on the ground.
Ее обнаружили лежащей на земле.
2. А вот при наличии в Субъектной Причастной Конструкции глаголов умственной деятельности (think, consider, know, understand, believe) а также find в страдательном залоге употребляется Причастие Прошедшего времени.
The meeting is considered finished.
Собрание считается законченным.
Сравним:
They consider that the meeting is finished.
The man was found killed.
Мужчина был найден убитым.
Сравним:
They found a man; he had been killed.
Примечание
Как видно из примеров, Субъектная Причастная Конструкция обычно переводится на русский язык неопределенно-личным предложением.
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