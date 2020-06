Причастие в английском языке – неличная форма глагола, сочетающая в себе глагольные и именные (прилагательное и наречие) черты. Причастие в английском языке имеет формы, полностью соответствующие русскому причастию и деепричастию. Как и все неличные формы глагола, причастие имеет категорию времени. Только это время не грамматическое – оно соотносится со временем основного глагола в предложении. Без причастия невозможно образование многих грамматических времен и всех форм страдательного залога.

В этом уроке мы постараемся рассмотреть английское причастие в наиболее полном объеме, со всеми его формами и конструкциями.

Рассмотренные в предыдущих темах урока причастия относятся к подлежащему предложения, так как обозначают действие, непосредственно к нему относящееся.

Looking her best, she managed to attract his attention.

Treated well, the patient started to recover.

Having lost his trust in people, the old man built a house far in the forest.

В английском языке существуют так называемые абсолютные причастные конструкции или самостоятельные причастные обороты. Они обозначают действия, которые относятся к объекту (лицу или предмету), выраженному существительным в общем падеже или именительном (для личных местоимений) – эти существительные и местоимения являются как бы собственными подлежащими для абсолютных причастных оборотов + у предложения имеется свое подлежащее. Это те же самые причастные обороты, но в предложении они располагаются непосредственно после объекта. На русский язык данные конструкции переводятся через придаточные или самостоятельные предложения. Самостоятельные причастные обороты выполняют в предложении функцию сложного обстоятельства.

В данной теме мы рассмотрим Абсолютную Именительную Причастную Конструкцию. Для большей наглядности к каждому примеру будут даваться два возможных перевода, а сам причастный оборот будет перефразирован при помощи придаточного предложения в отдельном примере.

обстоятельство времени

The rain having stopped, we got out of our tents.

Дождь прекратился, и мы вышли из своих палаток.

После того, как дождь прекратился, мы вышли из своих палаток.

Сравним:

After the rain had stopped, we got out of our tents.

The job done, we got the money for it.

Работа была сделана, и мы получили за нее деньги.

Сравним:

The job was done and we got the money for it.

В функции обстоятельство времени форма Past Participle используется больше для того, чтобы показать последовательность действий, а не подчеркнуть время их совершения.

обстоятельство причины

Her father smoking heavily, it was difficult to breathe in the house.

Его отец много курил, в доме было трудно дышать.

Так как его отец много курил, то в доме было трудно дышать.

Сравним:

As his father smoked heavily, it was difficult to breathe in the house.

The pirates having lost the key they could not open the dead man’s chest.

Пираты потеряли ключ и не смогли открыть сундук мертвеца.

Так как пираты потеряли ключ, они не смогли открыть сундук мертвеца.

Сравним:

As the pirates had lost the key, they could not open the dead man’s chest.

All the money spent, they could not buy food.

Все деньги были потрачены, они не могли купить еду.

сопутствующие обстоятельства

В этой функции причастный оборот всегда находится в конце предложения. Помимо Participle I здесь также употребляется Participle II.

A man with a bag fell over the stone, the potatoes rolling down the road.

Мужчина с сумкой споткнулся о камень; картофелины (по)катились по дороге.

Сравним:

The man fell over the stone and the potatoes were rolling down the road.

The girl was crying, her lips pursed.

Девочка плакала с поджатыми губами.

Сравним:

The girl was crying and her lips were pursed.

Девочка плакала, (а) ее губы были поджаты.

Примечание

Абсолютная именительная причастная конструкция часто употребляется с IT и THERE.

It being too late, we left the party. – обстоятельство причины

Было слишком поздно, и мы покинули вечеринку.

Так как было слишком поздно, мы покинули вечеринку.

Сравним:

As it was too late, we left the party.

There being a lot of people on the station, several trains had been cancelled. - обстоятельство причины

На станции было много людей, так как несколько поездов были отменены.

Сравним: