1. Абсолютная Причастная Конструкция с Предлогом отличается от Абсолютной Именительной Причастной Конструкции лишь тем, что вводится в предложение при помощи предлога with. Данная конструкция обычно имеет функции обстоятельства образа действия. Переводится данный оборот на русский язык отдельным или придаточным предложением.

She was listening to the birds with her eyes closed.

Она слушала птиц с закрытыми глазами.

Она слушала птиц; ее глаза были закрыты.

Другой вариант: She was listening to the birds with her eyes being closed.

He entered the room with the people gazing at him.

Он вошел в комнату; люди таращились на него.

Примечание

Некоторые грамматисты относят предложные конструкции с формой Participle I не к причастным, а к герундиальным. На практическую сторону вопроса эта проблема не влияет, поэтому все абсолютные конструкции мы будем рассматривать с точки зрения причастия.

2. Если убрать предлог with, то мы получим Абсолютную Именительную Причастную Конструкцию. Однако в английском языке встречаются конструкции очень похожие на Абсолютную Именительную Причастную Конструкцию, но без причастия! Соответственно, в таких конструкциях отсутствует глагольная составляющая, что никак не отражается на переводе, но семантическая связь подлежащего с гипотетическим сказуемым остается. Переводятся эти конструкции обычно придаточными или отдельными предложениями. Время в данных конструкциях определяется контекстом, или временем основного сказуемого.

The captain was standing on the deck, pipe in his mouth.

Капитан стоял на палубе с трубкой во рту.

Капитан стол на палубе; трубка была у него во рту.

The captain was standing on the deck; the pipe was in his mouth.

Возможен и такой литературный перевод: Капитан стоял на палубе, держа трубку во рту.

С предлогом with это предложение будет вполне обыкновенным:

The captain was standing on the deck with the pipe in his mouth.

В данной конструкции могут отсутствовать такие определители, как артикли и местоимения.

Party over, the guest went home.

Вечеринка закончилась, и гости пошли домой.