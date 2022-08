be off – уходить, уезжать

Well, I must be off. Back in a few minutes.

Я должен уйти. Вернусь через несколько минут.

the train is off – поезд ушёл

be off – начинать движение, особенно в гонке; срываться с места; взять старт

They're off! – Они стартовали!

be off – быть свободным, не работающим

On weekends the servants are off, so there's no one there.

По выходным прислуга свободна, так что никого не будет там.

be off – заканчиваться (о еде в ресторане)

I'm sorry, the lamb is off, may I suggest some chicken?

Простите, баранина уже кончилась, может быть, вы попробуете цыплёнка?

be off – испортиться (о еде)

This fish is off. I won't buy it.

Эта рыба испорчена, я не куплю её.

be off – освобождаться от работы

I'm off at 6.00.

Я заканчиваю в 6.00.

be off – быть отключенным, не функционировать;

The light was off. The switch was off.

Света не было. Выключатель не работал.

be off – (разг.) завести пластинку, занудствовать

Не's off again!

Он снова занудствует!

be off – (разг.) запасаться

How are you off for clothes?

Как ты покупаешь одежду?

be off to – начинать с (чего-л.)

If Jim and Mary are quarrelling already, it looks as if their marriage is off to a bad start.

Если Джим и Мэри уже сейчас ссорятся, получается, что их совместная жизнь начинается не так уж гладко.

be off with – (разг.) освобождаться, избавляться

Be off with the old love before you are on with the new.

Разберитесь с предыдущей привязанностью до того, как заведёте новую.

be out , часто out добавляется для усиления и обычно не переводится

be out – быть на службе, дежурстве (обычно на улицах)

There are so many police out today.

Сегодня на улицах много полицейских.

be out – отсутствовать, не быть дома, на месте

I was out this morning.

Я отсутствовал этим утром.

be out – расцвести, распуститься

The roses should be out next week.

Розы расцветут на следующей неделе.

be out – быть старомодным; выйти из моды

Long skirts are out this year.

В этом году длинные юбки не в моде.

be out – заканчиваться

The sun will shine before the day is out.

Солнце будет светить до конца дня.

be out in – совершать ошибки (в чём-л.)

I was out in my calculations.

Я ошибся в своих расчётах.

be out – публиковаться; становиться общеизвестным

It's no use trying to keep it a secret, the story is out now.

Бессмысленно держать это в тайне, всё равно всё стало уже известно.

be out – отступать (о приливе)

When the tide is out, the sand stretches for a long way.

Когда происходит отлив (когда вода отступает), песок простирается на очень большие расстояния.

be out of – находиться, оказаться вне, за пределами чего-л.

You really are glad to be out of hospital.

(А) ты действительно рад оказаться вне больницы

be out from – отойти от (какого-л. места на какое-л. расстояние)

The boat was two kilometres out from the harbour when the storm struck.

Лодка находилась на расстоянии двух километров от бухты, когда начался шторм.

be out of – заканчиваться (о запасах)

I'm quite out of patience with this class.

Этот класс вывел меня из терпения.

be out of – освобождаться от (чего-л.)

The boy is never out of trouble.

У мальчика всё время какие-то неприятности.

be out of – выйти из тюрьмы

You could be out sooner if you behave yourself.

Тебя скоро выпустят, если будешь хорошо вести себя.

be out of – быть без сознания

He could be hurt, he's out like a light.

Он без сознания, наверное, его ударили.

be over – окончиться, завершиться

When this is over, she promised herself, I'm going back to London for a long rest.

Когда это закончится, она пообещала себе, я вернусь в Лондон на длительный отдых.

be over – (не фраз.), где over означает над, выше, поверх; или больше, свыше

The water was over her head.

Вода сомкнулась над её головой.

Maybe. It's been over a year.

Возможно. Ведь прошло уже больше года

be over – иногда как: находиться, располагаться где-либо, быть там-то.

He asked me if I'd written his composition. I told him it was over on his bed.

be up – встать, проснуться, быть бодрствующим

What time do you have to be up tomorrow?

Когда тебе нужно встать завтра?

be up – увеличиться, повыситься, подняться

Jane's temperature is up again.

Джейн снова повышается температура.

be up – (разг.) случаться, происходить; быть причиной (чего-л.)

What's up? You look pale.

Что случилось? Ты так бледна.

be up for – рассматриваться, учитываться, обсуждаться

I've heard that your name is up for the chairmanship.

Я слышал, что вашу кандидатуру выдвигают на должность председателя.

be up for – выставляться на продажу

How long has that house been up for sale?

Сколько времени этот дом уже выставляют на продажу?

be up for – быть готовым / в настроении что-либо сделать

I am always up for a challenge.

Я всегда готов принять вызов.

be up to – собираться, намереваться что-л. сделать;

Do you know what they're up to?

Ты знаешь, что они собираются делать?

be up to – быть способным сделать (что-л.)

I'm not up to such hard work in this hot weather.

Я не способен выполнять такие сложные задания в такую жару.

be up to – соответствовать (стандарту)

The new film is not up to his last one.

Его новый фильм не так хорош, как предыдущий.

be up to – зависеть от (кого-л.)

It's up to you to keep the boy out of trouble.

В ваших силах оградить мальчика от неприятностей.

