Глагол «carry» имеет много значений, самое распространенное среди которых:

нести, носить; относить; переносить.

Пример: He was carrying a briefcase. – Он нёс портфель.

Вместе с прибавлением предлога / наречия глагол получает иное значение:

carry on – продолжать заниматься чем-л.

Carry on! Don't mind us!

Продолжай! Не обращай внимания на нас!

We must try to carry on as if nothing had happened.

Мы должны постараться вести себя так, будто ничего не произошло.

carry on – продолжаться (о тексте)

Don't stop reading there, the poem carries on over the page.

Ты ещё не всё прочитал, стихотворение продолжается на следующей странице.

carry on – вести (дело)

The baker has carried on business here for years.

Этот булочник ведёт здесь своё дело уже много лет.

carry on – (разг.) флиртовать; иметь любовную связь

It was impossible that she could be "carrying on" with him.

Казалось невероятным, чтобы у неё была "связь" с ним.

сarry out – выполнять, осуществлять (план, приказ, обещание и т.п.)

You may carry out the sentence.

Вы можете исполнять приговор.

carry over = carry forward – переносить на другой день

The concert will have to be carried over till next week because the singer is ill.

Из-за болезни исполнителя концерт придётся перенести на следующую неделю.

carry over – оставаться (с прошлых времён)

The habit carries over from my childhood.

У меня эта привычка с детства.

carry over – переходить (в собственность)

The rights to the property carry over to the buyer.

Право собственности переходит покупателю.

carry off = carry away – похищать; захватывать

to carry off a sentry

захватить часового

carry off – унести чью-л. жизнь, свести в могилу

An attack of fever carried him off.

Приступ лихорадки свёл его в могилу.

carry off – (разг.) успешно закончить, выполнить (какое-л. трудное дело)

This piano piece is difficult to carry off.

Эта фортепианная пьеса трудна для исполнения.

carry away – уносить, унести

I carried the bag away with me when I left.

Уходя, я забрал сумку с собой.

carry away = carry off – унести чью-л. жизнь, свести в могилу

The disease carried away an infinite number of persons.

Болезнь унесла жизни огромного числа людей.

carry away – увлекать; охватывать (о чувстве)

to be carried away by the general enthusiasm for liberty

быть охваченным общим стремлением к свободе

carry up – строить, сооружать

to carry up a wall

возводить стену

carry along – морально поддерживать; ободрять, поднимать дух

The young swimmer got so tired that she wanted to stop but she was carried along by the cheers of her supporters.

Юная пловчиха выбилась из сил и уже хотела сойти с дистанции, но аплодисменты зрителей подбодрили её.

carry through – осуществлять, доводить до конца

carry through – помогать, поддерживать (в трудную минуту)

Only his courage carried Jim through.

Только мужество помогло Джиму выстоять.

