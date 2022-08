fall off – уменьшаться, ослабевать; ухудшаться

Student numbers have been falling off recently.

Наплыв студентов спал в последнее время.

fall over – (амер.) споткнуться (обо что-либо)

fall over – (амер.) увлечься

fall down – пасть ниц

The people fell down and worshipped the god.

Люди пали ниц и взмолились господу.

fall down – (разг.) потерпеть неудачу

Jane did well in her piano exam, but fell down on music history.

Джейн хорошо сдала экзамен по фортепиано, но завалила историю музыки.

fall through – проваливаться; терпеть неудачу

The plan fell through when it proved too costly.

План был отвергнут, когда выяснилось, что он слишком дорого стоит.

fall back – отступать

Our army forced the enemy to fall back.

Наша армия вынудила противника отступить.

fall in – западать, впадать, вваливаться

His cheeks has fallen in, making him look old and ill.

Его щеки ввалились, поэтому он выглядел старым и больным.

fall in – (разг.) рушиться, гибнуть

His world fell in when he lost his job.

Его мир обрушился, когда он потерял работу.

fall in – соглашаться (с кем-л. / чем-л.), поддерживать

I'm glad to see that you all fall in with me on this question.

Я рад, что вы все поддержали меня.

Частный репетитор по английскому языку на Study.ru.

В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133