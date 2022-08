blow about = blow around – распространять (слух, известие)



blow down – повалить, быть поваленным, снесённым (ветром)

The garden gate has blown down.

Садовую калитку снесло ветром.



blow out – задувать, гасить, тушить (свечу)

blow out – разрывать (шину, мяч)

The heat blew out the tyre.

Шина лопнула от перегрева.



blow out – (разг.) накормить до отвала, тяжёлой пищей

I feel blown out after that heavy meal.

После такого плотного обеда я едва могу двинуться.



blow out – стихать (о ветре, шторме)

The storm blew (itself) out after three days. — Через три дня шторм утих.



blow over – миновать, проходить (о грозе, кризисе); терять важность

The storm raged all night but by morning it had blown over.

I thought that after a few days the argument would blow over.



blow up – взорвать что-либо, надуть (воздушный шар)

