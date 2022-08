call away – вызывать (по делу)

I'm sorry, Mr Sharp is not in the office at the moment, he's been called away to attend a meeting.

Прошу прощения, мистера Шарпа нет на месте, его вызвали на заседание.



call back – перезвонить по телефону (позже)

I will call back this evening.

She said she'd call back later to pick up that report.

call back – откликнуться, ответить

“I think not!” Ray called back.



call back – позвать/отозвать обратно



call down – раскритиковать, ругать, порицать, делать выговор

The director called Jim down for being late again.

Директор отчитал Джима за новое опоздание.



call down – оспаривать, отводить (довод)

call down – (амер.) вызывать на дуэль, бой

A gentleman should call down any man who is rude to his wife.

Настоящий джентльмен должен вызывать на дуэль всякого, кто посмеет оскорбить его жену.



call down – (воен.) давать приказ об атаке (особенно воздушной)



call forth – вызывать, требовать

This affair calls forth all his energy.

Это дело потребует всей его энергии.

The proposed shopping centre has called forth an angry response from local residents.



call in – потребовать назад (долг); отзывать (продукцию)

The makers have called in some cars with dangerous faults.

Производитель отозвал ряд машин, в которых были обнаружены опасные неисправности.



call in – (амер.) оставить сообщение по телефону



call off – отменять; прекращать; откладывать, переносить

The game was called off. – Игру отложили.



call off – отвлекать (внимание)

call off – (амер.) делать перекличку, оглашать список

The teacher began to call off the names on his list.



call up – (воен.,брит.) призывать (на военную службу)

He was called up when the war began.

Lucie Saint was called up for the final against Brazil.



call up – напоминать, пробуждать воспоминания

The smell of those flowers calls up my childhood.

Запах этих цветов напоминает мне о детстве.



call up – вызывать, заставлять появиться

You can use the search facility to call up all the occurrences of a particular word in a document.

