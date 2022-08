back away – отступать, пятиться

I could see she was backing away from the idea.

Я видел, что она отступает от этой идеи.

back off – отступить, притормозить

I saw the knife and backed off.

The child backed away from the fierce dog.

Ребёнок отпрянул от злой собаки.

be on one's back – лежать (больным) в постели

turn one's back – обратиться в бегство

back up – поддерживать; подкреплять; финансировать, субсидировать

demands which had been backed by an armed force

требования, подкреплённые военной силой

to back smb. (up) – оказывать кому-л. поддержку, содействовать кому-л.

They backed the new enterprise by investing in it.

Они поддержали новое предприятие, вложив в него деньги.

back up – подтверждать, подкреплять (доказательствами)

to back an argument with proof

подкрепить аргументацию доказательствами

back down – отступать, уступать (в споре)

Both sides have refused to back down.

Обе стороны отказывались пойти на уступки.

back out – выезжать (задним ходом)

The opening is too narrow to turn round, you'll have to back out.

Проём слишком узок, вы не развернётесь, нужно дать задний ход.

back out / from – отказаться от участия в (чём-л.); уклониться от (чего-л.)

If you back out of your contract, you will have to pay money to the firm.

Если вы откажетесь от контракта, вы должны будете заплатить фирме.

back up – выполнять резервное копирование, резервное дублирование (файла, системы, диска), создавать резервную копию (данных)

back up – (амер.) засорять, забивать (что-л.)

The flood water of the storm backed up the pipes for the dirty water.

Во время шторма потоки воды залили сточные трубы.

back up – (прич. прош. вр.) вызывать затор, скопление (транспорта), пробку

Many ships are backed up at the entrance to the harbour.

При входе в порт скопилось много кораблей.

