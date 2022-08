sit around – рассиживаться без дела

It's lucky for some people, who can sit about / sit around (the house) with nothing to do.

Везет же некоторым людям, которые могут сидеть дома и ничего не делать.



sit back – (разг.)расслабляться; бездельничать

Sit back, there's no need to be nervous.

Расслабься, беспокоиться не о чем.



sit down – садиться, усаживаться, занимать место

sit back down = sit down back – сесть снова, обратно, назад, опять

He sat back down.



sit out – не участвовать (в чем-л., обычно в танцах)

I think I'll sit out the next dance, I'm tired. – Я думаю, что пропущу следующий танец: я устала.

sit out – высиживать до конца

I decided to sit out the rest of the film. – Я решила досидеть до конца фильма.



sit up straight – сидеть выпрямившись

Sit up straight, children! Don't slouch! – Сядьте прямо, дети! Не сутультесь!



sit up – не ложиться спать; засиживаться до поздней ночи; бодрствовать

Mother, please don't sit up for me. — Мама, пожалуйста, не жди, пока я вернусь.



to make smb. sit up – удивить кого-л.

to sit up and take notice – заинтересоваться, проявить интерес; навострить уши



sit up – делать стойку, служить (о собаке)

