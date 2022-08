Глагол «break» имеет много значений, самое распространенное среди которых:

ломать, разбивать (на части); разрушать

Пример: He fell through the window, breaking the glass. – Он выпал из окна, разбив стекло.



Вместе с прибавлением предлога / наречия глагол получает иное значение:



break down – сломить, разбить

The prisoner's opposition broke down under repeated questioning.

Повторный допрос сломил сопротивление арестованного.



break down – ухудшаться, сдавать (о здоровье)

You will break down if you work too hard.

Если ты будешь слишком много работать, ты потеряешь здоровье.



break in – вламываться, врываться

The thieves waited until it was dark enough to break in.

Воры дождались, пока будет достаточно темно, и только потом приступили ко взлому.



break in – вмешаться (в разговор); прервать (разговор)

But I was there, Jane broke in.

“Но я же была там”, - вставила Джейн.



break in – разнашивать (одежду, обувь), обкатывать (новую автомашину)

Don't drive the new car too fast, I'm still breaking it in.

Не веди так быстро, я всё ещё обкатываю эту машину.



break in – прерывать (что-л.)

The loud bell on the clock broke in upon his dreams.

Громкий звон часов прервал его сон.



break into – вторгаться используя экономические или политические преимущества; вламываться; озариться; разразиться; броситься

He felt so happy that he broke into song (= suddenly began to sing).

Он почувствовал себя счастливым, что неожиданно запел песню.



break off – внезапно прервать (разговор, знакомство); внезапно прекращать (разговор, дружбу, знакомство)

I broke off with them over a year ago.



break out – вырваться, прорваться (из тюрьмы, и т.п.)

Forget about 'em. Fast! - No. I can't. I have to break out of here. Can it be done?

Забудь о них. И быстрей! - Нет. Я не могу. Я должна вырваться отсюда. Это возможно?



break out – вспыхивать, взорваться (о войне, драке, вражде, огне, шуме и т.п.)

But fighting may break out at any time, so we will work quickly.

Но сражение может вспыхнуть в любое время, так что мы будем действовать быстро.



break out – вспыхивать, озариться (улыбкой); разразиться (смехом); покрыться (испариной, прыщами и т.п.)

Halston broke out in perspiration.

Хэлстона бросило в пот.



break up – прекращать, заканчивать

The party broke up when the police arrived.

Вечеринка прервалась, когда явилась полиция.



break up – расходиться, распадаться (о группе, компании); распадаться, разваливаться (о семье)

I hear that Joan and Steve are breaking up.

Я слышал, что Джоан и Стив разводятся.



break up – (брит.) закрываться на каникулы

When does your school break up?

Когда ваша школа закрывается на каникулы?



break up – расстраивать, нарушать душевное равновесие

She says, her sister is going to be married and that she fears it will break her up.

Она говорит, что её сестра собирается замуж, и она боится, что это принесет ей много горя.



break up – амер.; разг. страшно развеселиться, лопаться от смеха

The camera had only to turn to Tommy Cooper for the audience to break up with laughter.

Стоило только камере нацелиться на Томми Купера, как все зрители покатились со смеху.



break up – делить (на более мелкие части)

The job can be broken up into several activities, which provides some variety.

Работу можно разделить на разные виды деятельности, что внесет в неё некоторое разнообразие.



break up – пропадать, прерываться (о радиосигнале)

You are breaking up.

Ты пропадаешь. (т.е. тебя не слышно; во время разговора по мобильному телефону)

