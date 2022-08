hang – вешать, развешивать, подвешивать



hang around = hang about – слоняться, бездельничать

There is a thunderstorm hanging about.



hang on – (прям. и перен.) хвататься, цепляться за что-л.

Hang on in rules and it'll be OK.



hang to – упорствовать, не сдаваться

Dogs hung to the trail.



hang over – надвигаться, нависать

Doom hung over the nation.



hang over – быть утомительным, мучительным; мучить

Time hangs on his hands.



hang up – зависеть от (кого-л.)

Election hangs on one vote.



hang up – повесить телефонную трубку; повесить что-л.

Don't hang up! – Не вешай трубку!



hang back – пятиться; упираться; медлить

She always hangs back when we take her to a party.



hang behind – отставать



hang out for – требовать (чего-л.)

