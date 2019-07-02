hang – вешать, развешивать, подвешивать

hang around = hang about – слоняться, бездельничать
There is a thunderstorm hanging about.

hang on – (прям. и перен.) хвататься, цепляться за что-л.
Hang on in rules and it'll be OK.

hang to – упорствовать, не сдаваться
Dogs hung to the trail.

hang over – надвигаться, нависать
Doom hung over the nation.

hang over – быть утомительным, мучительным; мучить
Time hangs on his hands.

hang up – зависеть от (кого-л.)
Election hangs on one vote.

hang up – повесить телефонную трубку; повесить что-л.
Don't hang up! – Не вешай трубку!

hang back – пятиться; упираться; медлить
She always hangs back when we take her to a party.

hang behind – отставать

hang out for – требовать (чего-л.)

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