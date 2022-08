let by – пропускать мимо ушей, не обращать внимания

I shall let that remark by.



let down – разочаровывать, подводить

He let me down.



let down – удлинять (одежду)

Oh let your hair down for once!



let down – (амер., разг.) работать, не прилагая усилий; расслабляться

Don't let down now, just when the job's nearly finished.

Не опускай сейчас руки, работа почти сделана.



let in – допускать, признавать

let in on – (разг.) посвящать (кого-л.) в свои планы

Shall I let you in on a little secret?



let out – выпустить (о платье), проговориться, проболтаться, издавать (звук)

He let out a cry of pain as the nail went into his foot.

Он завопил от боли, когда ему в ногу вонзился гвоздь.



let off – (прям. и перен.) выстрелить; выпалить

The gun is let off every day at 1 o'clock.



let off – сдавать в аренду по частям

Most of these old houses are being let off as flats.

Большинство этих старых домов сдаётся поквартирно.

