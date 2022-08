make out – разобрать, увидеть, различить, понять, разобраться (в чём-л.)

I can't make out the meaning of this poem.



make out – справляться (с чем-л.)

How did he make out at the examination?



make out – делать вид; притворяться; дать понять

She can't make herself out to be younger than she is.

У нее не получится выглядеть моложе, чем есть на самом деле.



make of – считать (что-л. чем-л. / кого-л. кем-л.)

I don't know what to make of him.

Я просто не знаю, что о нём думать.



make up – быть частью

These three articles make up the whole book.



make up – краситься, пользоваться косметикой

make up – придумывать, сочинять, выдумывать



make up – мириться

Let us make it up! – Давайте помиримся!

They kissed and made up, as usual.



make away with – убить кого-л., убить себя

to make away with oneself



make down – ушивать (одежду)

Частный репетитор по английскому языку на Study.ru.

В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133