pick up – поднимать, подбирать; забирать

Jim dropped his pen and bent to pick it up.

Джим уронил ручку и наклонился, чтобы поднять её.

They pick up our trash twice a week.

Мусор забирают два раза в неделю.

pick oneself up – подняться после падения

pick up – спасать, подбирать (в море)

pick up the shipwrecked sailors

подобрать потерпевших кораблекрушение моряков

pick up – услышать, узнать; собирать, добывать (сплетни, слухи):

She always picks up gossip.

Она вечно собирает сплетни.

pick up – заезжать, подвозить заезжать, заходить (за кем/чем-либо)

I'll pick you up at your place at five o'clock.

Я заеду за тобой в пять.

Pick up the letters! – Захвати письма!

pick up – (разг.) подцепить (заболевание); подцепить (выражение); нахвататься; научиться (чему-л.) быстро

She's picked up flu along the way.

В дороге она подхватила простуду.

pick up – брать пассажира:

He picked up two students outside London.

По дороге из Лондона он подвез двух студентов.

pick up – находить ошибку

pick up mistakes in a work

находить в работе ошибки

pick up – улавливать (запах, звук); ухватить (намёк)

I picked up an implication in the question.

Я уловил подтекст в вопросе.

pick up – принимать, ловить (сигналы, передачи); отвечать на (телефонный) звонок

I'm calling him, but he just isn't picking up!

Звоню ему, звоню, а он просто трубку не берёт!

pick up – (разг.) покупать (по случаю или недорого)

I know where you can pick up a good used car at a very reasonable price.

Я знаю, где можно взять хороший подержанный автомобиль по сходной цене.

pick up – научиться (чему-л.) быстро, нахвататься (знаний)

to pick up a language – быстро выучить язык

to pick up scraps of knowledge – нахвататься отрывочных знаний

pick up – (разг.) познакомиться

pick up with - познакомиться с (кем-л.); «подцепить» кого-либо; завязать/завести знакомство

Some men go to dances just to see if they can pick up with a girl.

Некоторые мужчины ходят на танцы только для того, чтобы подцепить девочку.

pick up – (разг.) поймать (преступника)

The escaped prisoners were picked up by the police.

Беглые заключенные были пойманы полицией.

pick up – (разг.) ругать

I'm always having to pick up the children for rude behaviour.

Мне вечно приходится ругать детей за плохое поведение.

pick up – (разг.) зарабатывать (обычно небольшую сумму)

He picked up some money.

pick up – (разг.) снова найти (дорогу)

to pick up the trail – напасть на след

pick up – возобновлять; возвращаться (к теме разговора)

We can pick up our discussion after the break.

Мы можем продолжить нашу дискуссию после перерыва.

pick up – выздоравливать; восстанавливать силы

I picked up after a nap.

Я вздремнул, и силы восстановились.

pick up – улучшаться; оживляться (об экономике)

When is the weather going to pick up?

Когда же погода улучшится?

pick up – подбодрить, поднять настроение

It's hard to pick yourself up after such a terrible shock.

Трудно оправиться после такого удара.

pick up – набирать скорость, увеличивать обороты (двигателя); разгоняться

The engine coughed for a few minutes, then picked up, and soon we were on our way.

Двигатель покашлял несколько минут, потом завёлся, и мы поехали.

pick up – (амер.) прибирать комнату

Pick up your room before you go out.

Приберись в комнате перед уходом.

