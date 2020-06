В английском языке существует множество так называемых фразовых глаголов (phrasal verbs), которые не подчиняются никаким правилам, и которые можно только выучить наизусть.

Фразовый глагол существует как единая неразделимая семантическая единица языка и несет смысловое значение только в таком виде:

глагол + предлог (Verb + Preposition)

глагол + наречие (Verb + Adverb)

глагол + предлог и наречие

Значение фразового глагола может разительно отличаться и обычно отличается, от значения глагола, из которого он образован.

Фразовые глаголы в английском языке очень распространенное явление, но чаще они используются в повседневной речи, чем в деловой переписке или деловой беседе.

Тем не менее, очень важно знать их (хотя бы наиболее употребляемые) и использовать, для того чтобы ваш английский стал естественнее и более «английским».

Иногда фразовые глаголы являются эквивалентом наших глаголов с приставками:

walk (ходить) - walk in (входить)

dry (сохнуть) - dry up (засыхать)

cut (резать) - cut off (отрезать)

give (давать) - give away (раздавать)

Чаще глагол в сочетании с предлогом образует совершенно новое значение:

take (брать) - take off (взлетать)

turn (поворачивать) - turn down (отклонять, отвергать)

catch (ловить) - catch up (наверстывать)

Фразовые глаголы делятся на: непереходные (без прямого дополнения) и переходные (требуют прямого дополнения), как и обычные глаголы.

В случае с переходными фразовыми глаголами возникает вопрос: где должно располагаться прямое дополнение по отношению к предлогу? Поэтому принято делить transitive phrasal verbs на две категории: разделяемые (separable) и неразделяемые (inseparable) глаголы.

Непереходные (intransitive):



break down - сломаться (перестать функционировать), ухудшаться

You will break down if you work too hard. – Если ты будешь слишком много работать, ты потеряешь здоровье.

Переходные (transitive):



shut down – отключить (электричество), остановить

Fred shut down his business – Фред закрыл свой бизнес



turn down – отвергать, отклонять (что?)

They turned down my plan. – Они отвергли мой план.

или

turn down – убавить, уменьшить (свет, газ и т.п.)

I asked her to turn down the volume on the radio – Я попросил ее убавить громкость радио

Но не все так просто, так как одни и те же глаголы могут быть в одних значениях непереходными, а в других – переходными, то есть, в одних случаях требовать дополнений и даже быть разделяемыми, а в других своих значениях могут употребляться без дополнений.

Например:

get up:

подниматься, вставать: to get up early in the morning – вставать рано утром;

(встречается реже) поднимать (кого?, что?): get the children up – поднимите детей.

Уточняйте в словаре, переходный или непереходный глагол перед вами.

Фразовые глаголы могут быть разделяемыми и неразделяемыми (большинство глаголов с предлогами for, into, after попадает именно в эту категорию).

Неразделяемые фразовые глаголы (Inseparable Phrasal Verbs)

К неразделяемым относятся все непереходные (не имеющие прямого дополнения) фразовые глаголы и некоторые переходные.

Например:

run into – налететь на, столкнуться с, врезаться в (переходный, но неразделяемый)

He ran into the tree. – Он врезался в дерево.

He ran the tree into. (не верно)

Разделяемые фразовые глаголы (Separable Phrasal Verbs)

Многие переходные глаголы являются разделяемыми. Но не существует способа просто, по внешнему виду, узнать, разделяемый глагол или нет, надо смотреть в словаре. Если глагол разделяемый, то дополнение может стоять либо после него, либо между.

Например:

turn down my offer

или turn my offer down – отвергнуть мое предложение (переводится одинаково).

А если дополнение представлено местоимением, то фразовый глагол всегда разделяется и местоимение помещается между двух его частей.

Например:

carry on – продолжать

Carry on! – Так держать!

They did but carry on the work which he had begun.

или They did but carry the work on which he had begun. – Они лишь продолжали работу, начатую им.

или They did but carry it on. (Они лишь продолжали это.)

They did but carry on it. – не верно.