Фразовые глаголы (Phrasal verbs)
Фразовые глаголы - значение, виды
Фразовые глаголы - значение, виды
В английском языке существует множество так называемых фразовых глаголов (phrasal verbs), которые не подчиняются никаким правилам, и которые можно только выучить наизусть.
Фразовый глагол существует как единая неразделимая семантическая единица языка и несет смысловое значение только в таком виде:
Значение фразового глагола может разительно отличаться и обычно отличается, от значения глагола, из которого он образован.
Фразовые глаголы в английском языке очень распространенное явление, но чаще они используются в повседневной речи, чем в деловой переписке или деловой беседе.
Тем не менее, очень важно знать их (хотя бы наиболее употребляемые) и использовать, для того чтобы ваш английский стал естественнее и более «английским».
Иногда фразовые глаголы являются эквивалентом наших глаголов с приставками:
walk (ходить) - walk in (входить)
dry (сохнуть) - dry up (засыхать)
cut (резать) - cut off (отрезать)
give (давать) - give away (раздавать)
Чаще глагол в сочетании с предлогом образует совершенно новое значение:
take (брать) - take off (взлетать)
turn (поворачивать) - turn down (отклонять, отвергать)
catch (ловить) - catch up (наверстывать)
Фразовые глаголы делятся на: непереходные (без прямого дополнения) и переходные (требуют прямого дополнения), как и обычные глаголы.
В случае с переходными фразовыми глаголами возникает вопрос: где должно располагаться прямое дополнение по отношению к предлогу? Поэтому принято делить transitive phrasal verbs на две категории: разделяемые (separable) и неразделяемые (inseparable) глаголы.
break down - сломаться (перестать функционировать), ухудшаться
You will break down if you work too hard. – Если ты будешь слишком много работать, ты потеряешь здоровье.
shut down – отключить (электричество), остановить
Fred shut down his business – Фред закрыл свой бизнес
turn down – отвергать, отклонять (что?)
They turned down my plan. – Они отвергли мой план.
или
turn down – убавить, уменьшить (свет, газ и т.п.)
I asked her to turn down the volume on the radio – Я попросил ее убавить громкость радио
Но не все так просто, так как одни и те же глаголы могут быть в одних значениях непереходными, а в других – переходными, то есть, в одних случаях требовать дополнений и даже быть разделяемыми, а в других своих значениях могут употребляться без дополнений.
Например:
get up:
подниматься, вставать: to get up early in the morning – вставать рано утром;
(встречается реже) поднимать (кого?, что?): get the children up – поднимите детей.
Уточняйте в словаре, переходный или непереходный глагол перед вами.
Фразовые глаголы могут быть разделяемыми и неразделяемыми (большинство глаголов с предлогами for, into, after попадает именно в эту категорию).
К неразделяемым относятся все непереходные (не имеющие прямого дополнения) фразовые глаголы и некоторые переходные.
Например:
run into – налететь на, столкнуться с, врезаться в (переходный, но неразделяемый)
He ran into the tree. – Он врезался в дерево.
He ran the tree into. (не верно)
Многие переходные глаголы являются разделяемыми. Но не существует способа просто, по внешнему виду, узнать, разделяемый глагол или нет, надо смотреть в словаре. Если глагол разделяемый, то дополнение может стоять либо после него, либо между.
Например:
turn down my offer
или turn my offer down – отвергнуть мое предложение (переводится одинаково).
А если дополнение представлено местоимением, то фразовый глагол всегда разделяется и местоимение помещается между двух его частей.
Например:
carry on – продолжать
Carry on! – Так держать!
They did but carry on the work which he had begun.
или They did but carry the work on which he had begun. – Они лишь продолжали работу, начатую им.
или They did but carry it on. (Они лишь продолжали это.)
They did but carry on it. – не верно.
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