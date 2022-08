put across или put over

сообщить/передать кому-либо свои мысли/идеи так, что они становятся понятными

Пример: She put her ideas across well in the meeting yesterday.

put away

убрать что-либо на свое место

Пример: The mother asked her son to put away all his toys.

put down

1. положить что-либо.

Пример: He finished the book and put it down on the table.



2. критиковать, оскорблять кого-либо в присутствии этого человека

Пример: She always puts down people who don’t share her opinions.



3. записать что-либо.

Пример: Could you put your phone number down in this register?

put off

отсрочить, задержать что-либо обычно из-за нежелания делать это

Пример: You can put the decision off any longer.

put on

одевать(ся)

Пример: Don’t forget to put on your sweater, it’s quite cool outside today.

put up

1. строить, воздвигать что-либо (здание, забор и т. п.)

Пример: He was in the garden putting a fence up, when it started to rain.



2. Поднимать что-либо

Пример: Put your umbrella up or you’ll be soaked.



3. разрешить кому-либо остаться в вашем доме.

Пример: Could you put me up while I'm in the town?

