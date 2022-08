run away / run away from - бежать, уклоняться от (чего-л.); избегать (чего-л.)

We can't run away from the facts.

Против фактов не попрёшь.

run away with – понести (о лошади); потерять управление (об автомобиле и т.п.); одержать лёгкую победу в (соревновании)

Our team should run away with the cricket competition.

Наша команда с лёгкостью выиграет чемпионат по крикету.

run away with – тратить (деньги, время и т.п.)

run into – налететь, наскочить, наехать на, столкнуться с;

I ran into him. – Я врезалась в него.

run into – встретить, столкнуться случайно, неожиданно с кем-л.

What if we run into someone I know?

Что, если мы натолкнемся на/столкнемся с кем-нибудь, (кого) я знаю?

run into – в остальных случаях просто глагол с предлогом (куда?)

run around – (разг.) водиться(с сомнительными людьми); вести распутную жизнь

He's well-known for running around. – Он знаменитый бабник.

run off – убегать

run off – настрочить, накатать (стихи, статью)

I can run off the article that you want in a few days.

Я могу настрочить нужную тебе статью в несколько дней.

run off – печатать (тираж издания, количество экземпляров)

Can you run off 200 copies of this notice?

Можете сделать 200 копий этого объявления?

run out – выбегать; кончаться, истощаться (о запасах, денегах, шутках): of указывает, что истощилось, кончилось

There were still more than seven hours left before the batteries ran out.

Еще более, чем семь часов оставалось до того, как батареи разрядятся/истощатся.

run out on – сбежать от, покидать, бросать кого-л.

I'm not going to run out on you.

Я не собираюсь бросать/покидать.

run over – переливаться через край; выходить (за некоторый предел)

The bathwater is running over! – Вода в ванной льётся через край!

run over – сбить, переехать, задавить

Slow down, you might run someone over.

Поезжай помедленнее, ты можешь кого-нибудь сбить.

run over with – быть увлечённым; быть переполненным (каким-л. чувством, идеями)

Students usually run over with inventiveness.

Студенты обычно переполнены разными новыми идеями.

run up – увеличиваться (о ценах); увеличивать (долги и т.п.)

The price of coffee is running up all over the world.

Цена на кофе поднимается по всему миру.

run up – делать (что-л.) на скорую руку

run up – подъезжать, подходить, подплывать

to run up on the leader – подходить к головному кораблю

