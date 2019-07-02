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Английский фразовый глагол Run: значение и примеры употребления
run away / run away from - бежать, уклоняться от (чего-л.); избегать (чего-л.)
We can't run away from the facts.
Против фактов не попрёшь.
run away with – понести (о лошади); потерять управление (об автомобиле и т.п.); одержать лёгкую победу в (соревновании)
Our team should run away with the cricket competition.
Наша команда с лёгкостью выиграет чемпионат по крикету.
run away with – тратить (деньги, время и т.п.)
run into – налететь, наскочить, наехать на, столкнуться с;
I ran into him. – Я врезалась в него.
run into – встретить, столкнуться случайно, неожиданно с кем-л.
What if we run into someone I know?
Что, если мы натолкнемся на/столкнемся с кем-нибудь, (кого) я знаю?
run into – в остальных случаях просто глагол с предлогом (куда?)
run around – (разг.) водиться(с сомнительными людьми); вести распутную жизнь
He's well-known for running around. – Он знаменитый бабник.
run off – убегать
run off – настрочить, накатать (стихи, статью)
I can run off the article that you want in a few days.
Я могу настрочить нужную тебе статью в несколько дней.
run off – печатать (тираж издания, количество экземпляров)
Can you run off 200 copies of this notice?
Можете сделать 200 копий этого объявления?
run out – выбегать; кончаться, истощаться (о запасах, денегах, шутках): of указывает, что истощилось, кончилось
There were still more than seven hours left before the batteries ran out.
Еще более, чем семь часов оставалось до того, как батареи разрядятся/истощатся.
run out on – сбежать от, покидать, бросать кого-л.
I'm not going to run out on you.
Я не собираюсь бросать/покидать.
run over – переливаться через край; выходить (за некоторый предел)
The bathwater is running over! – Вода в ванной льётся через край!
run over – сбить, переехать, задавить
Slow down, you might run someone over.
Поезжай помедленнее, ты можешь кого-нибудь сбить.
run over with – быть увлечённым; быть переполненным (каким-л. чувством, идеями)
Students usually run over with inventiveness.
Студенты обычно переполнены разными новыми идеями.
run up – увеличиваться (о ценах); увеличивать (долги и т.п.)
The price of coffee is running up all over the world.
Цена на кофе поднимается по всему миру.
run up – делать (что-л.) на скорую руку
run up – подъезжать, подходить, подплывать
to run up on the leader – подходить к головному кораблю
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