knock – стучать, барабанить



knock about / around – пинать, гонять (мяч)

Let's go into that field and knock a ball about for an hour or so.

Пойдём на то поле, попинаем мяч с часок.



knock into = knock in – вбивать во (что-л.)

to knock a nail in – вбить гвоздь



knock down – опрокидывать, сбивать

to knock over a lamp



knock off – сбрасывать, сталкивать

A cat jumped up and knocked the glass off.



knock out – выбивать, вытряхивать

Knock the ash out before you refill your pipe.

Прежде чем заново набить трубку, вытряхните из неё пепел.



knock up – подбросить, толкнуть вверх



knock off – уничтожить; прекратить; прикончить; разделаться (с кем-л. / чем-л.)

Alright, knock it off! – Ладно, прекрати / хватит!



knock under – покориться

