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Английский фразовый глагол Pull: значение и примеры употребления
Pull – тяга, дёрганье, рывок
to give a pull at the bell – дёрнуть звонок
pull around = pull about – грубо, бесцеремонно обращаться
The child's toys don't last very long as he pulls them about so.
Игрушки у этого ребёнка долго не живут, он так грубо с ними обращается.
pull away – оторваться (о лидере); рвануть (со стоянки); трогаться (о трансп. средстве)
She got out of the car and watched it pull away.
Она вышла из машины и смотрела, (как) она отъезжает/трогается.
pull back – отступить, отпрянуть; отступать (о войске)
The crowd pulled back to let the firemen through.
Толпа отхлынула, чтобы пропустить пожарных.
pull back – вернуть, восстановить (здоровье, силы)
pull off – отходить, отъезжать
The boat pulled off from the shore.
Лодка отошла от берега.
pull off – (разг.) добиться успеха; справиться с задачей
pull out – вытаскивать, вынимать, выдвигать (of – из)
He pulled out his wallet. – Он вытащил/вынул свой кошелек.
pull out – отменять, брать назад, отказываться, отзывать; уходить, отходить
Pull them out. – Отзовите их.
pull up – останавливать (что-л.)
pull up – останавливаться, осаживать; делать выговор
The director pulled Jim up for being late again today.
Директор сделал Джиму выговор за то, что он сегодня в очередной раз опоздал.
pull up – (разг.) исправлять, улучшать, совершенствовать (знания)
You'll have to pull up your English.
Tебе надо заняться своим английским.
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