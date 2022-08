Pull – тяга, дёрганье, рывок

to give a pull at the bell – дёрнуть звонок



pull around = pull about – грубо, бесцеремонно обращаться

The child's toys don't last very long as he pulls them about so.

Игрушки у этого ребёнка долго не живут, он так грубо с ними обращается.



pull away – оторваться (о лидере); рвануть (со стоянки); трогаться (о трансп. средстве)

She got out of the car and watched it pull away.

Она вышла из машины и смотрела, (как) она отъезжает/трогается.



pull back – отступить, отпрянуть; отступать (о войске)

The crowd pulled back to let the firemen through.

Толпа отхлынула, чтобы пропустить пожарных.



pull back – вернуть, восстановить (здоровье, силы)



pull off – отходить, отъезжать

The boat pulled off from the shore.

Лодка отошла от берега.

pull off – (разг.) добиться успеха; справиться с задачей



pull out – вытаскивать, вынимать, выдвигать (of – из)

He pulled out his wallet. – Он вытащил/вынул свой кошелек.



pull out – отменять, брать назад, отказываться, отзывать; уходить, отходить

Pull them out. – Отзовите их.



pull up – останавливать (что-л.)

pull up – останавливаться, осаживать; делать выговор

The director pulled Jim up for being late again today.

Директор сделал Джиму выговор за то, что он сегодня в очередной раз опоздал.



pull up – (разг.) исправлять, улучшать, совершенствовать (знания)

You'll have to pull up your English.

Tебе надо заняться своим английским.

Частный репетитор по английскому языку на Study.ru.

В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133