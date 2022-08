walk around – ходить, бродить повсюду, гулять не спеша

walk around – не встречать препятствий, разгуливать

criminals are on the loose in town

по городу разгуливают преступники

walk away – уходить

walk away with – (разг.) унести, украсть (что-л.)

Someone got in and walked away with the jewels while we were out.

Пока нас не было, кто-то зашёл и украл драгоценности.

walk away from – оставаться целым и невредимым (после аварии)

How could he walk away from a crash like that?

Как он мог остаться после такой аварии целым и невредимым?

walk away – (разг.) легко победить (в соревновании)

She walked away with all the top prizes.

Она выиграла все высшие награды соревнований.

walk back – возвращаться, идти назад/обратно прогуливаясь

walk in – входить, входить (без ведома хозяев)

walk in – (амер., разг.) легко получить работу

With your background, you should walk in (to that job).

С вашими-то знаниями вы должны легко получить эту работу.

walk in on – заставать (кого-л.) в стеснительной ситуации

walk off – уходить, избавиться (от чего-л. с помощью ходьбы)

walk out – выходить, отказаться участвовать (в чём-л.), бастовать

The electricians have walked out, and will stay out until their demands are met.

Электрики объявили забастовку и не прекратят её до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

walk out – (уст.) ухаживать, "гулять" (с кем-л.)

The footman and the cook have been walking out for several months now.

Сапожник уже несколько месяцев ухаживает за кухаркой.

walk out on – покидать, оставлять, бросать (кого-л.)

You can't walk out on your family at a time like this.

В такой момент ты не можешь оставить семью.

walk out on – отказываться от (обязанностей)

You can't walk out on the contract, or you could be taken to court.

Вы не можете разорвать контракт, в противном случае вы будете привлечены к суду.

walk over – подойти, подходить

walk over – без труда опередить соперников (на бегах и т.п.)

The horse walked over in the third race.

Лошадь выиграла в третьем заезде.

walk up – подойти, подходить

walk up – (разг.) подойти ближе, чтобы увидеть

Walk up, walk up! See the strongest man on earth!

Подходите, подходите! Посмотреть на самого сильного человека на земле!

