get along – жить; обходиться; продержаться

to get along without food – обходиться без пищи

get along – справляться с делом; преуспевать

How is Tom getting along with his new book?

Как у Тома продвигается с его новой книгой?

get along – уживаться, ладить

Does he get along with his mother-in-law?

Он находит общий язык со своей мачехой?

get along – (разг.) уходить, убираться

I think I'll be getting along now, I want to be home quite early.

Думаю, мне пора уходить, я хочу пораньше попасть домой.

How time's getting along! – Как летит время!

get around – навещать, посещать, приводить (кого-л.) в гости

Do get your new boyfriend round to see us.

Обязательно приводи к нам своего нового парня.

get away – избежать, удрать, ускользнуть, улизнуть, уходить, уезжать

We had just gotten away from the cops.

Мы только что ушли от легавых.

get away! – прочь! уйди! (приказ, просьба)

Get away from me. – Отстаньте от меня.

get away with – сходить с рук, оставаться безнаказанным

get back – (брит.) вернуться к власти

get down – спуститься, опуститься; приказ: слезай, опустись, пригнись; вниз!

Get down! – Пригнись!

get down to – приступить, перейти к делу

get in – пройти на выборах

He was surprised to get in at his first election.

Он был удивлён, что прошёл на выборах с первого раза.

get in – сажать (что-л.) в почву

We must get next year's potatoes in soon while the soil is ready.

Надо немедленно высаживать картошку, почва уже готова.

get in – собирать (урожай, налог); запасать (что-л.)

The government will have to get in more tax money.

Правительство должно будет собирать больше налогов.

get in – вставлять, вворачивать (слова)

May I get a word in? – Могу я вставить словечко?

get in – поступить (в учебное заведение)

Did your son get in? Mine did. – Твой сын поступил? Мой поступил.

get off – отбывать, отправляться

We must be getting off now. – Нам пора отправляться.

get off – начинать

He got off to a flying start. – Он начал блестяще.

get off – чистить

There's a dirty mark on the wall that I can't get off.

Тут на стене есть грязное пятно, никак не могу его вывести.

get off – спастись, избежать ранения; (разг.) избежать наказания, выйти сухим из воды

The man went to prison but the two boys got off (with a warning).

Мужчина попал в тюрьму, а вот два мальчика отделались предупреждением.

get on – садиться на / в транспортное средство

In another week you get on the plane. – На следующей неделе ты сядешь в самолет.

get on (with) – приступить к, или продолжить какое-л. дело

Get on to it. – Приступай(те).

get on – звонить/поднять трубку; двигаться дальше; достигать

get along – жить, поживать; ладить (с кем - with)

How are you getting on? – Как вы поживаете?

get out / get out of – уходить, уезжать, убираться, сваливать, проваливать (of – из, от); также совет, приказ; выходить, вылезать

"Get out," the guard said. – "Выходите," охранник сказал.

get out и get out of – вынимать, вытаскивать, убрать что-л. или кого-л. откуда либо

to get him out – вытащить его

get over – преодолевать трудности, справиться; понять

I'll get over it – Я переживу это.

get over - перейти, перелезть, переправиться (через); пойти, поехать, добраться (до)

You better get over here right away. – Ты лучше приезжай сюда немедленно.

get over with – закончить что-л., разобраться с (быстро и окончательно)

Let's get it / this over with. – Давайте поскорее с этим разделаемся / разберемся.

get over – провести (законопроект); пройти (о законопроекте), закончить, завершить

Telephone me when you get through (with the article), and we'll have dinner together.

Позвони, когда закончишь работу (над статьёй), мы вместе поужинаем.

get through – справиться; выдержать экзамен

How many of your students got through?

Сколько твоих студентов сдали экзамен?

get through with – (разг.) разобраться с (кем-л. / чем-л.)

Wait till I get through with you, your own mother won't recognize you!

Погоди, я тобой так разберусь, мать родная не узнает!

get up – подниматься, вставать (после сна)

I hate getting up early. – Я ненавижу вставать рано утром.

get up – будить (кого-л.)

Get me up at six. – Разбуди меня в шесть.

get up – усиливаться (о пожаре, ветре, чувствах)

get up – испытывать (чувство)

I doubt if I shall ever get up any keenness for the game again.

Я сомневаюсь, что у меня когда-нибудь снова появится игровой азарт.

get up – одевать, наряжать, гримировать (кого-л.)

Mary got herself up in a nice new dress.

Мэри надела свое премиленькое новое платье.

Частный репетитор по английскому языку на Study.ru.

В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133