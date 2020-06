Сложное дополнение.

The Complex Object (Objective - with - the - Infinitive Construction).

Эта конструкция состоит из существительного в общем падеже или местоимения в объектном падеже и инфинитива.

Обычно переводится на русский язык придаточным дополнительным предложением.

He wants the book to be returned tomorrow. Он хочет, чтобы книгу вернули завтра.

Сложное подлежащее.

The Complex Subject (The Nominative - with - the - Infinitive Construction).

Эта конструкция состоит из существительного или местоимения в именительном падеже и инфинитива. Переводится на русский язык придаточным предложением.

She is expected to come any minute. Ожидается, что она приедет с минуты на минуту.

The water seems to be boiling. Кажется, вода кипит.

The Delegation is reported to have left London. Сообщается, что делегация покинула Лондон.

He is likely to know her address. Он, вероятно, знает её адрес.

He is sure to be asked about it. Его, наверняка, об этом спросят.

She is said to be very beautiful. Говорят. что она очень красива.

The car was seen to disappear. Видели, как машина скрылась.

Эта конструкция употребляется:

С глаголами, обозначающими чувственное восприятие - to see, to hear, to notice и др. и с глаголами, обозначающими умственную деятельность - to think, to consider, to expect и др. (в страдательном залоге); а также с глаголами to say, to report, to ask, to order, to announce (в страдательном залоге). Со словосочетаниями to be likely (вероятно), to be unlikely (маловероятно), to be certain / to be sure (несомненно / обязательно). С глаголами в действительном залоге to seem / to appear (казаться / по-видимому), to prove / to turn out (оказываться), to happen (случаться).

Инфинитивная конструкция с предлогом for.

The For - to - Infinitive Construction.

В этой конструкции перед существительным или местоимением находится предлог for. При переводе на русский язык используется или придаточное предложение или инфинитив.

It's easy for me to answer this question. Мне легко ответить на этот вопрос.

It will be very pleasant for us to spend a week in England. На будет очень приятно провести неделю в Англии.

There was nothing else for me to say. Мне больше нечего было сказать.

It is for you to decide. Вам решать.

Here are some books for you to read. Вот несколько книг для вашего чтения (вам почитать).