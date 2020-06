Содержание: Что такое «неправильные глаголы» Сколько же неправильных глаголов в английском языке? Как появились неправильные глаголы? Таблица неправильных глаголов с транскрипцией и переводом Видео "Произношение неправильных глаголов" Скачать таблицу Тесты и упражнения Как учить неправильные глаголы? Видео "Как учить неправильные глаголы"

Что такое «неправильные глаголы»

Пожалуй, первая грамматическая трудность, с которой сталкиваются многие изучающие английский язык, это неправильные глаголы, без знания которых не получится употреблять даже самое простое прошедшее время – The Past Simple, не говоря уже о временах группы Perfect или формах страдательного залога (Passive Voice).

Неправильные глаголы (irregular verbs) представляют собой исключение по отношению к общему грамматическому правилу образования (окончание -d/ -ed, которое прибавляется к основе глагола): play - played, stop – stopped, open – opened, prepare – prepared. Данная форма соответствует простому прошедшему времени (Past Simple) и причастию прошедшего времени ( Past Participle).

К неправильным относятся все те глаголы, формы простого прошедшего времени ( Past Simple), а также Причастия II (Past Participle) которых являются исключением по отношению к грамматическому правилу образования этих форм. Следовательно, такие глаголы и их формы приходится заучивать наизусть. Например,

do – did – done (делать) Pamela did her homework after dinner. When I came home Pamela had done her homework.

take – took – taken (брать) It took me an hour to get to the bank. Jill has taken two exams this week.

write – wrote – written (писать) Last week I wrote a short story about my job interview. The novel was written shortly after WWII.

Сколько же неправильных глаголов в английском языке?

Оксфордский словарь английского языка включает 470 неправильных глаголов, но наиболее часто из них употребляются 190 -195 глаголов, поэтому для начала можно выучить 100 самых распространенных глаголов. Кроме того, существует тенденция, хотя и не очень четкая, перехода глаголов из разряда неправильных в группу правильных глаголов.

Как появились неправильные глаголы?

Английские неправильные глаголы – это наследие многовековой истории английского языка, а точнее, древнеанглийского (Old English), который еще называют англосаксонским, он существовал на территории современной Англии и Южной Шотландии с середины V до середины VII вв. и им пользовались племена англов и саксов. Древнеанглийский язык был не похож на современный английский. Это был западногерманский язык, который был близок к древнефризскому и древнесаксонскому языкам. Морфология языка была более развита, чем у современного английского. Например, в древнеанглийском насчитывалось пять падежей, три числа – единственное, двойственное и множественное, три рода: мужской, средний и женский; и ряд других особенностей, как, например, развитая система глаголов.

Глаголы делились на сильные и слабые. Сильным глаголам были присущи комбинаторные изменения на уровне чередования гласных, слабые глаголы являлись производными от других слов при помощи суффиксов. Основное различие между этими двумя группами глаголами состояло в том, что в прошедшем времени слабые глаголы принимали суффикс (-d, -t и другие), а сильные глаголы образовывали формы посредством комбинаторики гласных. Сравните:

Слабый глагол: «deman». Форма прошедшего времени: «dem-d-e -» (судить – судил)

Сильный глагол: «helpan». Форма прошедшего времени: «healp» (помогать – помогал)

В свою очередь сильные глаголы делились на семь классов в зависимости от чередования корневых гласных, образуя сложную и разветвленную систему. Таким образом, изучая формы неправильных глаголов, вы хоть и опосредованно, но соприкасаетесь с историей англо-саксов, их языком и культурой.

Что было дальше?

А дальше пришел Вильгельм Завоеватель, и его восшествие на престол в 1066 году имело огромные последствия для развития Англии, включая систему управления, армию и флот. Претерпел изменения и английский язык. Потомок норманнов, Вильгельм насаждал коренным жителям норманнский язык, который отличался простотой словаря и грамматики. В результате такой политики английский язык пополнился большим числом французских слов, а грамматика языка существенно упростилась на протяжении последующих столетий, но неправильные глаголы сохранились в языке.

Что нам с ними делать?

Нам ничего не остается, как только учить неправильные глаголы. Как мы можем это сделать? Есть ли эффективный способ их заучивания? Ниже мы приводим список 100 наиболее употребимых неправильных глаголов

Таблица неправильных глаголов с транскрипцией и переводом

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод abide [əˈbaɪd] abode [əˈbəʊd], abided [əˈbaɪdɪd] abode [əˈbəʊd], abided [əˈbaɪdɪd] пребывать, держаться arise [əˈraɪz] arose [əˈrəʊz] arisen [əˈrɪzən] подняться, возникнуть awake [əˈweɪk] awoke [əˈwəʊk] awoken [əˈwəʊkən] будить, проснуться backbite [ˈbækbaɪt] backbitten [ˈbækbɪtən] backbitten [ˈbækbɪtən] клеветать backslide [ˈbækslaɪd] backslid [bækˈslɪd] backslid [bækˈslɪd] отпадать be [bi] was [wɒz], were [wɜː] been [biːn] быть bear [beə] bore [bɔː] born [bɔːn],borne [bɔːn] нести, родить beat [biːt] beat [biːt] beaten [ˈbiːtən] бить become [bɪˈkʌm] became [bɪˈkeɪm] become [bɪˈkʌm] стать, сделаться befall [bɪˈfɔːl] befell [bɪˈfel] befallen [bɪˈfɔːlən] случиться beget [bɪˈɡet] begot [bɪˈɡɒt], begat [bɪˈɡæt] begotten [bɪˈɡɒtən] порождать begin [bɪˈɡɪn] began [bɪˈɡæn] begun [bɪˈɡʌn] начать begird [bɪˈɡɜːd] begirt [bɪˈɡɜːt] begirt [bɪˈɡɜːt] опоясывать behold [bɪˈhəʊld] beheld [bɪˈheld] beheld [bɪˈheld] зреть bend [bend] bent [bent] bent [bent], bended [ˈbendɪd] гнуть bereave [bɪˈriːv] bereft [bɪˈreft], bereaved [bɪˈriːvd] bereft [bɪˈreft], bereaved bɪˈriːvd] лишать beseech [bɪˈsiːtʃ] besought [bɪˈsɔːt], beseeched [bɪˈsiːtʃt] besought [bɪˈsɔːt], beseeched [bɪˈsiːtʃt] умолять, упрашивать beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] осаждать bespeak [bɪˈspiːk] bespoke [bɪˈspəʊk] bespoke [bɪˈspəʊk], bespoken [bɪˈspəʊkən] заказывать bespit [bɪˈspɪt] bespat [bɪˈspæt] bespat [bɪˈspæt] заплевывать bestride [bɪˈstraɪd] bestrode [bɪˈstrəʊd] bestridden [bɪˈstrɪdən] садиться, сидеть верхом bet [ˈbet] bet [ˈbet], betted [ˈbetɪd] bet [ˈbet], betted [ˈbetɪd] держать пари betake [bɪˈteɪk] betook [bɪˈtʊk] betaken [bɪˈteɪkən] приниматься, отправляться bid [bɪd] bad [bæd], bade [beɪd], bid [bɪd] bid [bɪd], bidden [ˈbɪdən] велеть, просить bind [baɪnd] bound [baʊnd] bound [baʊnd] связать bite [baɪt] bit [bɪt] bit [bɪt], bitten [ˈbɪtən] кусать bleed [bliːd] bled [bled] bled [bled] кровоточить bless [bles] blessed [blest] blessed [blest], blest [blest] благословлять blow [bləʊ] blew [bluː] blown [bləʊn] дуть break [breɪk] broke [brəʊk] broken [ˈbrəʊkən] ломать breed [briːd] bred [bred] bred [bred] выращивать, разводить bring [brɪŋ] brought [ˈbrɔːt] brought [ˈbrɔːt] принести broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] вещать (о ТВ, радио) browbeat [ˈbraʊbiːt] browbeat [ˈbraʊbiːt] browbeaten [ˈbraʊbiːtən] запугивать build [bɪld] built [bɪlt] built [bɪlt] строить burn [bɜːn] burnt [bɜːnt], burned [bɜːnd] burnt [bɜːnt], urned [bɜːnd] жечь, гореть burst [bɜːst] burst [bɜːst] burst [bɜːst] разразиться, взорваться bust [bʌst] bust [bʌst], busted [ˈbʌstɪd] bust [bʌst], busted [ˈbʌstɪd] разжаловать, уничтожить buy [baɪ] bought [ˈbɔːt] bought [ˈbɔːt] купить can [kæn] could [kʊd] - / been able [-], [biːn ˈeɪbəl] мочь, уметь cast [kɑːst] cast [kɑːst] cast [kɑːst] кинуть, лить металл catch [kætʃ] caught [ˈkɔːt] caught [ˈkɔːt] ловить, поймать chide [tʃaɪd] chid [tʃɪd], chided [ˈtʃaɪdɪd] chid [tʃɪd], chided [ˈtʃaɪdɪd], chidden [ˈtʃɪdən] бранить choose [tʃuːz] chose [tʃəʊz] chosen [ˈtʃəʊzən] выбрать cleave [kliːv] clove [kləʊv], cleft [kleft], cleaved [kliːvd] cloven [ˈkləʊvən], cleft [kleft], cleaved [kliːvd] рассечь cling [kəlɪŋ] clung [klʌŋ] clung [klʌŋ] цепляться, льнуть come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] прийти cost [kɒst] cost [kɒst] cost [kɒst] стоить countersink [ˈkaʊntəsɪŋk] countersank [ˈkaʊntəsæŋk] countersunk [ˈkaʊntəsʌŋk] зенковать creep [kriːp] crept [krept] crept [krept] ползти crow [krəʊ] crowed [krəʊd], crew [kruː] crowed [krəʊd] петь (о петухе) cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] резать dare [deə] durst [dɜːst] deəd], dared dared [deəd] сметь deal [diːl] dealt [delt] dealt [delt] иметь дело dig [dɪɡ] dug [dʌɡ] dug [dʌɡ] копать dive [daɪv] dived [daɪvd] dʌv], dove dived [daɪvd] нырять, погружаться do [duː] did [dɪd] done [dʌn] делать draw [drɔː] drew [druː] drawn [drɔːn] тащить, рисовать dream [driːm] dreamt [dremt], dreamed [driːmd] dreamt [dremt], dreamed [driːmd] грезить, мечтать drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] пить, выпить drive [draɪv] drove [drəʊv] driven [ˈdrɪvən] гнать, ехать dwell [dwel] dwelt [dwelt] dwelt [dwelt] обитать, задерживаться eat [iːt] ate [et] eaten [ˈiːtən] кушать, есть fall [fɔːl] fell [fel] fallen [ˈfɔːlən] падать feed [fiːd] fed [fed] fed [fed] кормить feel [fiːl] felt [felt] felt [felt] чувствовать fight [faɪt] fought [ˈfɔːt] fought [ˈfɔːt] сражаться, драться find [faɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] находить flee [fliː] fled [fled] fled [fled] бежать, спасаться fling [flɪŋ] flung [flʌŋ] flung [flʌŋ] бросить floodlight [ˈflʌdlaɪt] floodlighted [ˈflʌdlaɪtɪd], floodlit [ˈflʌdlɪt] floodlighted [ˈflʌdlaɪtɪd], floodlit [ˈflʌdlɪt] освещать прожектором fly [flaɪ] flew [fluː] flown [fləʊn] летать forbear [fɔːˈbeə] forbore [fɔːˈbɔː] forborne [fɔːˈbɔːn] воздерживаться forbid [fəˈbɪd] forbad [fəˈbæd], forbade [fəˈbæd] forbidden [fəˈbɪdən] запретить forecast [ˈfɔːkɑːst] forecast [ˈfɔːkɑːst], forecasted [ˈfɔːkɑːstɪd] forecast [ˈfɔːkɑːst], forecasted [ˈfɔːkɑːstɪd] предсказывать foresee [fɔːˈsiː] foresaw [fɔːˈsɔː] foreseen [fɔːˈsiːn] предвидеть foretell [fɔːˈtel] foretold [fɔːˈtəʊld] foretold [fɔːˈtəʊld] предсказывать forget [fəˈɡet] forgot [fəˈɡɒt] forgotten [fəˈɡɒtən] забыть forgive [fəˈɡɪv] forgave [fəˈɡeɪv] forgiven [fəˈɡɪvən] простить forsake [fəˈseɪk] forsook [fəˈsʊk] forsaken [fəˈseɪkən] покидать forswear [fɔːˈsweə] forswore [fɔːˈswɔː] forsworn [fɔːˈswɔːn] отрекаться freeze [friːz] froze [frəʊz] frozen [ˈfrəʊzən] замерзнуть, замораживать gainsay [ˌɡeɪnˈseɪ] gainsaid [ˌɡeɪnˈsed] gainsaid [ˌɡeɪnˈsed] отрицать, противоречить get [ˈɡet] got [ˈɡɒt] got [ˈɡɒt] получить gild [ɡɪld] gilt [ɡɪlt], gilded [ˈɡɪldɪd] gilt [ɡɪlt], gilded [ˈɡɪldɪd] позолотить gird [ɡɜːd] girded [ˈɡɜːdɪd], girt [ɡɜːt] girded [ˈɡɜːdɪd], girt [ɡɜːt] опоясывать give [ɡɪv] gave [ɡeɪv] given [ɡɪvən] дать go [ɡəʊ] went [ˈwent] gone [ɡɒn] идти, уходить grave [ɡreɪv] graved [ɡreɪvd] graved [ɡreɪvd], graven [ˈɡreɪvən] гравировать grind [ɡraɪnd] ground [ɡraʊnd] ground [ɡraʊnd] точить, молоть grow [ɡrəʊ] grew [ɡruː] grown [ɡrəʊn] расти hamstring [ˈhæmstrɪŋ] hamstringed [ˈhæmstrɪŋd] ˈhæmstrʌŋ], hamstrung hamstringed [hæmstrɪŋd], hamstrung [ˈhæmstrʌŋ] подрезать поджилки hang [hæŋ] hung [hʌŋ], hanged [hæŋd] hung [hʌŋ], hanged [hæŋd] висеть, повесить have [hæv] had [hæd] had [hæd] иметь hear [hɪə] heard [hɜːd] heard [hɜːd] слушать heave [hiːv] heaved [hiːvd], hove [həʊv] heaved [hiːvd], hove [həʊv] подымать(ся) hew [hjuː] hewed [hjuːd] hewed [hjuːd], hewn [hjuːn] рубить, тесать hide [haɪd] hid [hɪd] [ˈhɪdən] прятать(ся) hit [hɪt] hit [hɪt] hit [hɪt] ударить, попасть hold [həʊld] held [held] held [held] держать hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] причинить боль inlay [ˌɪnˈleɪ] inlaid [ˌɪnˈleɪd] inlaid [ˌɪnˈleɪd] вкладывать, выстилать input [ˈɪnpʊt] input [ˈɪnpʊt] input [ˈɪnpʊt] вводить (информацию) inset [ˌɪnˈset] inset [ˌɪnˈset] inset [ˌɪnˈset] вставлять, вкладывать interweave [ˌɪntəˈwiːv] interwove [ˌɪntəˈwəʊv] interwoven [ˌɪntəˈwəʊvən] вплести, воткать keep [kiːp] kept [kept] kept [kept] хранить ken [ken] kenned [kend], kent [kent] kenned [kend] знать, узнавать по виду kneel [niːl] knelt [nelt], kneeled [niːld] knelt [nelt], kneeled [niːld] становиться на колени knit [nɪt] knit [nɪt], knitted [ˈnɪtɪd] knit [nɪt], knitted [ˈnɪtɪd] вязать know [nəʊ] knew [njuː] known [nəʊn] знать lade [leɪd] laded [ˈleɪdɪd] laded [ˈleɪdɪd], laden [ˈleɪdən] грузить lay [leɪ] laid [leɪd] laid [leɪd] класть, положить lead [liːd] led [led] led [led] вести lean [liːn] leant [lent], leaned [liːnd] leant [lent], leaned [liːnd] опереться, прислониться leap [liːp] leapt [lept], leaped [liːpt] leapt [lept], leaped [liːpt] прыгать learn [lɜːn] learnt [lɜːnt], learned [lɜːnd] learnt [lɜːnt], learned [lɜːnd] учить leave [liːv] left [left] left [left] оставить lend [lend] lent [lent] lent [lent] одолжить let [let] let [let] let [let] пустить, дать lie [laɪ] lay [leɪ] lain [leɪn] лежать light [laɪt] lit [lɪt], lighted [ˈlaɪtɪd] lit [lɪt], lighted [ˈlaɪtɪd] осветить lose [luːz] lost [lɒst] lost [lɒst] терять make [ˈmeɪk] made [ˈmeɪd] made [ˈmeɪd] делать may [meɪ] might [maɪt] might [maɪt] мочь, иметь возможность mean [miːn] meant [ment] meant [ment] подразумевать meet [miːt] met [met] met [met] встретить miscast [ˌmɪsˈkɑːst] miscast [ˌmɪsˈkɑːst] miscast [ˌmɪsˈkɑːst] неправильно распределять роли misdeal [ˌmɪsˈdiːl] misdealt [ˌmɪsˈdelt] misdealt [ˌmɪsˈdelt] поступать неправильно misgive [ˌmɪsˈɡɪv] misgave [ˌmɪsˈɡeɪv] misgiven [ˌmɪsˈɡɪvən] внушать опасения mishear [ˌmɪsˈhɪə] misheard [ˌmɪsˈhɪə] misheard [ˌmɪsˈhɪə] ослышаться mishit [ˈmɪshɪt] mishit [ˈmɪshɪt] mishit [ˈmɪshɪt] промахнуться mislay [ˌmɪsˈleɪ] mislaid [ˌmɪsˈleɪd] mislaid [ˌmɪsˈleɪd] класть не на место mislead [ˌmɪsˈliːd] misled [ˌmɪsˈled] misled [ˌmɪsˈled] ввести в заблуждение misread [ˌmɪsˈriːd] misread [ˌmɪsˈriːd] misread [ˌmɪsˈriːd] неправильно истолковывать misspell [ˌmɪsˈspel] misspelt [ˌmɪsˈspelt], misspeled [ˌmɪsˈspeld] misspelt [ˌmɪsˈspelt], misspeled [ˌmɪsˈspeld] писать с ошибками misspend [ˌmɪsˈspend] misspent [ˌmɪsˈspent] misspent [ˌmɪsˈspent] экономить mistake [mɪˈsteɪk] mistook [mɪˈstʊk] mistaken [mɪˈsteɪkən] неправильно понимать misunderstand [ˌmɪsˌʌndəˈstænd] misunderstood [ˌmɪsˌʌndəˈstʊd] misunderstood [ˌmɪsˌʌndəˈstʊd] неправильно понимать mow [maʊ] mowed [maʊd] mown [məʊn], mowed [maʊd] косить outbid [aʊtˈbɪd] outbid [aʊtˈbɪd] outbid [aʊtˈbɪd] перебивать цену outdo [aʊtˈduː] outdid [aʊtˈdɪd] outdone [aʊtˈdʌn] превосходить outfight [ˌaʊtˈfaɪt] outfought [ˌaʊtˈfɔːt] outfought [ˌaʊtˈfɔːt] побеждать (в бою) outgrow [ˌaʊtˈɡrəʊ] outgrew [ˌaʊtˈɡruː] outgrown [ˌaʊtˈɡrəʊn] вырастать из output [ˈaʊtpʊt] output [ˈaʊtpʊt] output [ˈaʊtpʊt] выдавать, производить outrun [ˌaʊtˈrʌn] outran [ˌaʊtˈræn] outrun [ˌaʊtˈrʌn] перегонять, опережать outsell [ˌaʊtˈsel] outsold [ˌaʊtˈsəʊld] outsold [ˌaʊtˈsəʊld] продавать лучше или дороже outshine [ˌaʊtˈʃaɪn] outshone [ˌaʊtˈʃɒn] outshone [ˌaʊtˈʃɒn] затмевать overbid [ˌəʊvəˈbɪd] overbade [ˌəʊvəˈbeɪd] overbidden [ˌəʊvəˈbɪdən] предложить более высокую цену overcome [ˌəʊvəˈkʌm] overcame [ˌəʊvəˈkeɪm] overcome [ˌəʊvəˈkʌm] преодолевать overdo [ˌəʊvəˈduː] overdid [ˌəʊvəˈdɪd] overdone [ˌəʊvəˈdʌn] делать что-либо излишне, чрезмерно overdraw [ˌəʊvəˈdrɔː] overdrew [ˌəʊvəˈdruː] overdrawn [ˌəʊvəˈdrɔːn] превышать overeat [ˌəʊvəˈriːt] overate [ˌəʊvəˈreɪt] overeaten [ˌəʊvəˈriːtən] объедаться overfly [ˌəʊvəˈflaɪ] overflew [ˌəʊvəˈfluː] overflown [ˌəʊvəˈfləʊn] перелетать overhang [ˌəʊvəˈhæŋ] overhung [ˌəʊvəˈhʌŋ] overhung [ˌəʊvəˈhʌŋ] нависать overhear [ˌəʊvəˈhɪə] overheard [ˌəʊvəˈhɜːd] overheard [ˌəʊvəˈhɜːd] подслушивать overlay [ˌəʊvəˈleɪ] overlaid [ˌəʊvəˈleɪd] overlaid [ˌəʊvəˈleɪd] покрывать overpay [ˌəʊvəˈpeɪ] overpaid [ˌəʊvəˈpeɪd] overpaid [ˌəʊvəˈpeɪd] переплачивать override [ˌəʊvəˈraɪd] overrode [ˌəʊvəˈrəʊd] overridden [ˌəʊvəˈrɪdən] отвергать, отклонять overrun [ˌəʊvəˈrʌn] overran [ˌəʊvəˈræn] overrun [ˌəʊvəˈrʌn] переливаться через край oversee [ˌəʊvəˈsiː] oversaw [ˌəʊvəˈsɔː] overseen [ˌəʊvəˈsiːn] надзирать за overshoot [ˌəʊvəˈʃuːt] overshot [ˌəʊvəˈʃɒt] overshot [ˌəʊvəˈʃɒt] расстрелять oversleep [ˌəʊvəˈsliːp] overslept [ˌəʊvəˈslept] overslept [ˌəʊvəˈslept] проспать overtake [ˌəʊvəˈteɪk] overtook [ˌəʊvəˈtʊk] overtaken [ˌəʊvəˈteɪkən] догонять overthrow [ˌəʊvəˈθrəʊ] overthrew [ˌəʊvəˈθruː] overthrown [ˌəʊvəˈθrəʊn] свергать partake [pɑːˈteɪk] partook [pɑːˈtʊk] partaken [pɑːˈteɪkən] вкушать pay [peɪ] paid [peɪd] paid [peɪd] платить plead [pliːd] pleaded [ˈpliːdɪd], pled [pled] pleaded [ˈpliːdɪd], pled [pled] обращаться к суду prepay [ˌpriːˈpeɪ] prepaid [ˌpriːˈpeɪd] prepaid [ˌpriːˈpeɪd] платить вперед prove [pruːv] proved [pruːvd] proved [pruːvd], proven [ˈpruːvən] доказывать, оказаться put [ˈpʊt] put [ˈpʊt] put [ˈpʊt] класть quit [kwɪt] quit [kwɪt], quitted [ˈkwɪtɪd] quit [kwɪt], quitted [ˈkwɪtɪd] покидать, оставлять read [riːd] read [red] read [red] читать rebind [ˌriːˈbaɪnd] rebound [rɪˈbaʊnd] rebound [rɪˈbaʊnd] перевязывать rebuild [ˌriːˈbɪld] rebuilt [ˌriːˈbɪlt] rebuilt [ˌriːˈbɪlt] перестроить recast [ˌriːˈkɑːst] recast [ˌriːˈkɑːst] recast [ˌriːˈkɑːst] видоизменять, преобразовывать redo [ˌriːˈduː] redid [ˌriːˈdɪd] redone [ˌriːˈdʌn] повторять сделанное rehear [ˌriːˈhɪə] reheard [ˌriːˈhɜːd] reheard [ˌriːˈhɜːd] слушать вторично remake [ˌriːˈmeɪk] remade [ˌriːˈmeɪd] remade [ˌriːˈmeɪd] переделывать rend [rend] rent [rent] rent [rent] раздирать repay [rɪˈpeɪ] repaid [rɪˈpeɪd] repaid [rɪˈpeɪd] отдавать долг rerun [ˈriːrʌn] reran [ˈriːræn] rerun [ˈriːrʌn] выполнять повторно resell [riːˈsel] resold [riːˈsəʊld] resold [riːˈsəʊld] перепродавать reset [ˌriːˈset] reset [ˌriːˈset] reset [ˌriːˈset] возвращать retake [ˌriːˈteɪk] retook [ˌriːˈtʊk] retaken [ˌriːˈteɪkən] забирать retell [ˌriːˈtel] retold [ˌriːˈtəʊld] retold [ˌriːˈtəʊld] пересказывать rewrite [ˌriːˈraɪt] rewrote [ˌriːˈrəʊt] rewritten [ˌriːˈrɪtən] переписать rid [rɪd] rid [rɪd] rid [rɪd] избавлять ride [raɪd] rode [rəʊd] ridden [ˈrɪdən] ездить верхом ring [rɪŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] звонить rise [raɪz] rose [rəʊz] risen [ˈrɪzən] подняться rive [raɪv] rived [raɪvd] riven [ˈrɪvən] расщеплять run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] бежать, течь saw [ˈsɔː] sawed [ˈsɔːd] sawn [sɔːn], sawed [ˈsɔːd] пилить say [ˈseɪ] said [ˈsed] said [ˈsed] говорить, сказать see [ˈsiː] saw [ˈsɔː] seen [ˈsiːn] видеть seek [siːk] sought [ˈsɔːt] sought [ˈsɔːt] искать sell [sel] sold [səʊld] sold [səʊld] продавать send [send] sent [sent] sent [sent] послать set [set] set [set] set [set] устанавливать sew [səʊ] sewed [səʊd] sewed [səʊd], sewn [səʊn] шить shake [ʃeɪk] shook [ʃʊk] shaken [ˈʃeɪkən] трясти shave [ʃeɪv] shaved [ʃeɪvd] shaved [ʃeɪvd] ˈʃeɪvən], shaven брить shear [ʃɪə] sheared [ʃɪəd] shorn [ʃɔːn] ʃɪəd], sheared стричь shed [ʃed] shed [ʃed] shed [ʃed] проливать shine [ʃaɪn] shone [ʃɒn], shined [ʃaɪnd] shone [ʃɒn], shined [ʃaɪnd] светить, сиять shoe [ʃuː] shod [ʃɒd] shod [ʃɒd] обувать, подковывать shoot [ʃuːt] shot [ʃɒt] shot [ʃɒt] стрелять, давать побеги show [ʃəʊ] showed [ʃəʊd] shown [ʃəʊn] ʃəʊd], showed показывать shred [ʃred] shred [ʃred], shredded [ˈʃredɪd] shred [ʃred], shredded [ˈʃredɪd] кромсать, расползаться shrink [ʃrɪŋk] shrank [ʃræŋk] shrunk [ʃrʌŋk] сокращаться, сжиматься shrive [ʃraɪv] shrove [ʃrəʊv], shrived [ʃraɪvd] shriven [ˈʃrɪvən], shrived [ʃraɪvd] исповедовать shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] закрывать sing [sɪŋ] sang [sæŋ] sung [sʌŋ] петь sink [sɪŋk] sank [sæŋk] sunk [sʌŋk] тонуть sit [sɪt] sat [sæt] sat [sæt] сидеть slay [sleɪ] slew [sluː] slain [sleɪn] убивать sleep [sliːp] slept [slept] slept [slept] спать slide [slaɪd] slid [slɪd] slid [slɪd] скользить sling [səlɪŋ] slung [slʌŋ] slung [slʌŋ] швырять, подвешивать slink [slɪŋk] slunk [slʌŋk] slunk [slʌŋk] идти крадучись slit [slɪt] slit [slɪt] slit [slɪt] раздирать, разрезать (вдоль) smell [smel] smelt [smelt], smelled [smeld] smelt [smelt], smelled [smeld] пахнуть, нюхать smite [smaɪt] smote [sməʊt] smitten [smɪtən] ударять, разбивать sow [saʊ] sowed [səʊd] sowed [səʊd] сеять sown [səʊn] speak [spiːk] spoke [spəʊk] spoken [ˈspəʊkən] говорить speed [spiːd] sped [sped], speeded [ˈspiːdɪd] sped [sped], speeded [ˈspiːdɪd] ускорять, спешить spell [spel] spelt [spelt], spelled [speld] spell [spel], spelled [speld] писать или читать по буквам spend [spend] spent [spent] spent [spent] тратить, проводить spill [spɪl] spilt [spɪlt], spilled [spɪld] spilt [spɪlt], spilled [spɪld] пролить spin [spɪn] spun [spʌn], span [spæn] spun [spʌn] прясть spit [spɪt] spat [spæt], spit [spɪt] spat [spæt], spit [spɪt] плевать split [splɪt] split [splɪt] split [splɪt] расщепить spoil [spɔɪl] spoilt [spɔɪlt], spoiled [spɔɪld] spoilt [spɔɪlt], spoiled [spɔɪld] портить spotlight [ˈspɒtlaɪt] spotlit [ˈspɒtlaɪt], spotlighted [ˈspɒtlaɪtɪd] spotlit [ˈspɒtlaɪt], spotlighted [ˈspɒtlaɪtɪd] осветить spread [spred] spread [spred] spread [spred] распространяться spring [sprɪŋ] sprang [spræŋ] sprung [sprʌŋ] скакать, пружинить stand [stænd] stood [stʊd] stood [stʊd] стоять stave [steɪv] staved [steɪvd], stove [stəʊv] staved [steɪvd], stove [stəʊv] проламывать, разбивать steal [stiːl] stole [stəʊl] stolen [ˈstəʊlən] украсть stick [stɪk] stuck [stʌk] stuck [stʌk] уколоть, приклеить sting [stɪŋ] stung [stʌɡ] stung [stʌɡ] ужалить stink [stɪŋk] stank [stæŋk], stunk [stʌŋk] stunk [stʌŋk] вонять strew [struː] strewed [struːd] strewn [struːn], strewed [struːd] усеять, устлать stride [straɪd] strode [strəʊd] stridden [ˈstrɪdən] шагать strike [straɪk] struck [strʌk] struck [strʌk] ударить, бить, бастовать string [strɪŋ] strung [strʌŋ] strung [strʌŋ] нанизать, натянуть strive [straɪv] strove [strəʊv] striven [ˈstrɪvən] стараться sublet [ˌsʌbˈlet] sublet [ˌsʌbˈlet] sublet [ˌsʌbˈlet] передавать в субаренду swear [sweə] swore [swɔː] sworn [swɔːn] клясться, браниться sweep [swiːp] swept [swept] swept [swept] мести, промчаться swell [swel] swelled [sweld] swollen [ˈswəʊlən], swelled [sweld] вздуться swim [swɪm] swam [swæm] swum [swʌm] плыть swing [swɪŋ] swung [swʌŋ] swung [swʌŋ] качаться take [teɪk] took [tʊk] taken [ˈteɪkən] взять, брать teach [tiːtʃ] taught [tɔːt] taught [tɔːt] учить tear [ˈteə] tore [ˈtɔː] torn [ˈtɔːn] рвать tell [tel] told [təʊld] told [təʊld] рассказывать, сказать think [ˈθɪŋk] thought [ˈθɔːt] thought [ˈθɔːt] думать thrive [θraɪv] throve [ˈθrəʊv], thrived [θraɪvd] thriven [ˈθrɪvən], thrived [θraɪvd] процветать throw [ˈθrəʊ] threw [θruː] thrown [ˈθrəʊn] бросить thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] thrust [θrʌst] толкнуть, сунуть tread [tred] trod [trɒd] trod [trɒd], trodden [ˈtrɒdən] ступать unbend [ˌʌnˈbend] unbent [ˌʌnˈbent] unbent [ˌʌnˈbent] разогнуть underbid [ˌʌndəˈbɪd] underbid [ˌʌndəˈbɪd] underbid [ˌʌndəˈbɪd] снижать цену undercut [ˌʌndəˈkʌt] undercut [ˌʌndəˈkʌt] undercut [ˌʌndəˈkʌt] сбивать цены undergo [ˌʌndəˈɡəʊ] underwent [ˌʌndəˈwent] undergone [ˌʌndəˈɡɒn] проходить, подвергаться underlie [ˌʌndəˈlaɪ] underlay [ˌʌndəˈleɪ] underlain [ˌʌndəˈleɪn] лежать в основе underpay [ˌʌndəˈpeɪ] underpaid [ˌʌndəˈpeɪd] underpaid [ˌʌndəˈpeɪd] оплачивать слишком низко undersell [ˌʌndəˈsel] undersold [ˌʌndəˈsəʊld] undersold [ˌʌndəˈsəʊld] продавать дешевле understand [ˌʌndəˈstænd] understood [ˌʌndəˈstʊd] understood [ˌʌndəˈstʊd] понимать undertake [ˌʌndəˈteɪk] undertook [ˌʌndəˈtʊk] undertaken [ˌʌndəˈteɪkən] предпринять underwrite [ˌʌndəˈraɪt] underwrote [ˌʌndəˈrəʊt] underwritten [ˌʌndəˈrɪtən] подписывать undo [ʌnˈduː] undid [ʌnˈdɪd] undone [ʌnˈdʌn] уничтожать сделанное unfreeze [ˌʌnˈfriːz] unfroze [ˌʌnˈfrəʊz] unfrozen [ˌʌnˈfrəʊzən] размораживать unsay [ˌʌnˈseɪ] unsaid [ˌʌnˈsed] unsaid [ˌʌnˈsed] брать назад свои слова unwind [ˌʌnˈwaɪnd] unwound [ˌʌnˈwaʊnd] unwound [ˌʌnˈwaʊnd] развертывать uphold [ˌʌpˈhəʊld] upheld [ˌʌpˈheld] upheld [ˌʌpˈheld] поддерживать upset [ˌʌpˈset] upset [ˌʌpˈset] upset [ˌʌpˈset] опрокинуть, огорчить wake [weɪk] woke [wəʊk], waked [weɪkt] woken [ˈwəʊkən], waked [weɪkt] просыпаться, будить waylay [ˌweɪˈleɪ] waylaid [ˌweɪˈleɪd] waylaid [ˌweɪˈleɪd] подстерегать wear [weə] wore [wɔː] worn [wɔːn] носить (одежду) weave [wiːv] wove [wəʊv], weaved [wiːvd] woven [ˈwəʊvən], weaved [wiːvd] ткать wed [wed] wed [wed], wedded [ˈwedɪd] wed [wed], wedded [ˈwedɪd] выдавать замуж weep [wiːp] wept [wept] wept [wept] плакать wet [wet] wet [wet], wetted [ˈwetɪd] wet [wet], wetted [ˈwetɪd] мочить, увлажнять win [wɪn] won [wʌn] won [wʌn] выиграть wind [waɪnd] wound [waund] wound [waund] заводить (механизм) withdraw [wɪðˈdrɔː] withdrew [wɪðˈdruː] withdrawn [wɪðˈdrɔːn] взять назад, отозвать withhold [wɪðˈhəʊld] withheld [wɪðˈheld] withheld [wɪðˈheld] удерживать withstand [wɪðˈstænd] withstood [wɪðˈstʊd] withstood [wɪðˈstʊd] противиться work [ˈwɜːk] worked [wɜːkt], wrought [ˈrɔːt] worked [wɜːkt], wrought [ˈrɔːt] работать wring [rɪŋ] wrung [rʌŋ] wrung [rʌŋ] скрутить, сжать write [ˈraɪt] wrote [rəʊt] written [ˈrɪtən] писать

Видео "Произношение основных неправильных глаголов"

С виду странное и устарелое видео, но оно заедает в голове.

Если вы посмотрите на список глаголов, которые в большинстве своем пришли к нам из древнеанглийского, то все они так или иначе описывают наши повседневные действия, чувства, интеллектуальную деятельность в различных сферах жизни. Например,

Передвижение или изменение положения в пространстве: come , drive , fly , go , leave , lie, rise , run , spread , stand , swim . Созидательная / разрушительная деятельность : beat, break, build, burn, cut, dig, grow, hang, hit, make, split, strike, tear, throw. Физиологические действия: dream , drink , eat , sleep , wake . Мыслительная деятельность: forget , know , think , understand . Речь: say, speak, tell. Органы чувств : feel, hear, see. Повседневные действия : buy, choose, catch, cut, draw, fight, give, lay, learn, lose, meet, pay, put, ring и т . д .

Последняя группа является наиболее многочисленной, так как эти глаголы обозначают все многообразие нашей жизни.

Скачать таблицу

Мы подготовили удобную таблицу неправильных глаголов для скачивания. Что в ней удобного:

1) Таблица разбита на отдельные элементы по алфавиту.

2) В начале имеется навигация по алфавиту.

3) Вы всегда можете вернуться к оглавлению.

Тесты и упражнения

Тесты

Рекомендуем пройти тест на знание неправильных глаголов.

Упражнения

Упражнения по 100 самым популярным неправильным глаголам. Скачайте, распечатайте, тренеруйтесь.

Как учить неправильные глаголы?

Как мы писали выше, единственный способ овладеть неправильными глаголами - это заучить их наизусть с последующим активным использованием их форм в устной и письменной речи. Не секрет, что многие преподаватели просят учащихся заучивать их списком в алфавитном порядке, то есть так, как они приведены в таблице неправильных глаголов. Но это далеко не самый эффективный способ. К тому же он не учитывает ассоциативные способности нашего мышления. На практике же существуют другие проверенные практикой способы.

Способ 1. Систематизация глаголов по сходству.

Многие неправильные глаголы образуют формы по аналогичному принципу. Поэтому можно выделить несколько групп глаголов:

Глаголы, формы которых не изменяются:

bet- bet- bet

cost – cost – cost

cut – cut – cut

hit – hit – hit

let – let – let

put – put – put

set – set – set

shut – shut – shut

spread – spread – spread

Глаголы, у которых совпадают формы Present и Past Participle:

come – came – come

become – became – become

run – ran – run

Глаголы, в форме Past Participle которых на конце есть окончание «-n/en»:

bite – bit – bitt en

eat – ate - eat en

fall – fell – fall en

forbid – forbade – forbidd en

forgive – forgave – forgiv en

give – gave – giv en

hide- hid - hidd en

see – saw – see n

shake – shook - shak en

take – took – tak en

Глаголы, в формах Past Simple и Past Participle в корне есть буква «O», а на конце формы Past Participle – окончание «-n/en»:

break – br o ke – br o k en

choose – ch o se – ch o s en

forget – forg o t – forg o tt en

freeze – fr o ze – fr o z en

speak – sp o ke – sp o k en

steal – st o le – st o l en

tear – t o re – t o r n

wake – w o ke – w o k en

wear – w o re – w o r n

Глаголы, в формах Past Simple которых есть буква «O», а на конце форм Past Participle – окончание «-en» :

drive – dr o ve – driv en

ride – r o de - ridd en

rise – r o se - ris en

write - wr o te – writt en

Глаголы, в формах Past Simple которых есть сочетание «ew», а в формах Past Participle – окончание «own»:

blow- bl ew – bl own

fly – fl e w – fl own

grow – gr ew – gr own

know – kn ew - kn own

throw – thr ew – thr own

Глаголы, в формах Past Simple и Past Participle которых есть сочетание «aught/ought»:

buy – b ough t – b ought

bring – br ought – br ought

catch – c aught – c aught

fight – f ought – f ought

seek – s ought – s ought

teach – t aught – t aught

think – th ought – th ought

Глаголы, в формах Past Simple и Past Participle в корне есть буква «е» или сочетание «еа»:

bend – bent – bent

creep – crept – crept

dream - dreamt – dreamt

feel – felt – felt

keep – kept – kept

kneel – knelt – knelt

leave – left – left

lend – lent – lent

mean – meant – meant

meet – met – met

send – sent – sent

spend – spent – spent

sweep – swept – swept

Способ 2. Карточки

Приготовьте карточки одного размера. С одной стороны выпишите три формы глагола, на обратной стороне - перевод глагола на русский язык. Карточки могут быть дополнены ассоциативным рисунком. Карточки можно использовать каждый раз, когда есть свободное время и можно повторить неправильные глаголы. Также их можно использовать при выполнении домашнего задания. Этот способ полезен тем, у кого развита зрительная память.

Способ 3. Составление предложений и рассказов.

Используйте неправильные глаголы в небольших историях, которые могут быть а) юмористическими; б) романтическими; с) в жанре детектива. Такие истории полезно записывать и рассказывать их друзьям или на занятиях в группе.

Способ 4. Обращайте внимание на неправильные глаголы.

Если вы читаете текст, смотрите фильм, сделайте акцент на неправильных глаголах. Подчеркните их в тексте, а услышанные в фильме можно выписать в тетрадь или на карточку.

Видео "Как учить неправильные глаголы"

Подробнее о том, как учить неправильные глаголы читайте здесь.