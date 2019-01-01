Неправильные глаголы английского языка: значение, способы запоминания, 100 основных глаголов с транскрипцией и переводом.
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Содержание:
Что такое «неправильные глаголы»
Сколько же неправильных глаголов в английском языке?
Как появились неправильные глаголы?
Таблица неправильных глаголов с транскрипцией и переводом
Видео "Произношение неправильных глаголов"
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Тесты и упражнения
Как учить неправильные глаголы?
Видео "Как учить неправильные глаголы"
Что такое «неправильные глаголы»
Пожалуй, первая грамматическая трудность, с которой сталкиваются многие изучающие английский язык, это неправильные глаголы, без знания которых не получится употреблять даже самое простое прошедшее время – ThePastSimple, не говоря уже о временах группы Perfect или формах страдательного залога (PassiveVoice).
Неправильные глаголы (irregularverbs) представляют собой исключение по отношению к общему грамматическому правилу образования (окончание -d/ -ed, которое прибавляется к основе глагола): play - played, stop – stopped, open – opened, prepare – prepared. Данная форма соответствует простому прошедшему времени (PastSimple) и причастию прошедшего времени ( PastParticiple).
К неправильным относятся все те глаголы, формы простого прошедшего времени ( PastSimple), а также Причастия II (PastParticiple) которых являются исключением по отношению к грамматическому правилу образования этих форм. Следовательно, такие глаголы и их формы приходится заучивать наизусть. Например,
do – did – done (делать) Pamela did her homework after dinner. When I came home Pamela had done her homework.
take – took – taken (брать) It took me an hour to get to the bank. Jill has taken two exams this week.
write – wrote – written (писать) Last week I wrote a short story about my job interview. ThenovelwaswrittenshortlyafterWWII.
Сколько же неправильных глаголов в английском языке?
Оксфордский словарь английского языка включает 470 неправильных глаголов, но наиболее часто из них употребляются 190 -195 глаголов, поэтому для начала можно выучить 100 самых распространенных глаголов. Кроме того, существует тенденция, хотя и не очень четкая, перехода глаголов из разряда неправильных в группу правильных глаголов.
Как появились неправильные глаголы?
Английские неправильные глаголы – это наследие многовековой истории английского языка, а точнее, древнеанглийского (OldEnglish), который еще называют англосаксонским, он существовал на территории современной Англии и Южной Шотландии с середины V до середины VII вв. и им пользовались племена англов и саксов. Древнеанглийский язык был не похож на современный английский. Это был западногерманский язык, который был близок к древнефризскому и древнесаксонскому языкам. Морфология языка была более развита, чем у современного английского. Например, в древнеанглийском насчитывалось пять падежей, три числа – единственное, двойственное и множественное, три рода: мужской, средний и женский; и ряд других особенностей, как, например, развитая система глаголов.
Глаголы делились на сильные и слабые. Сильным глаголам были присущи комбинаторные изменения на уровне чередования гласных, слабые глаголы являлись производными от других слов при помощи суффиксов. Основное различие между этими двумя группами глаголами состояло в том, что в прошедшем времени слабые глаголы принимали суффикс (-d, -t и другие), а сильные глаголы образовывали формы посредством комбинаторики гласных. Сравните:
Сильный глагол: «helpan». Форма прошедшего времени: «healp» (помогать – помогал)
В свою очередь сильные глаголы делились на семь классов в зависимости от чередования корневых гласных, образуя сложную и разветвленную систему. Таким образом, изучая формы неправильных глаголов, вы хоть и опосредованно, но соприкасаетесь с историей англо-саксов, их языком и культурой.
Что было дальше?
А дальше пришел Вильгельм Завоеватель, и его восшествие на престол в 1066 году имело огромные последствия для развития Англии, включая систему управления, армию и флот. Претерпел изменения и английский язык. Потомок норманнов, Вильгельм насаждал коренным жителям норманнский язык, который отличался простотой словаря и грамматики. В результате такой политики английский язык пополнился большим числом французских слов, а грамматика языка существенно упростилась на протяжении последующих столетий, но неправильные глаголы сохранились в языке.
Что нам с ними делать?
Нам ничего не остается, как только учить неправильные глаголы. Как мы можем это сделать? Есть ли эффективный способ их заучивания? Ниже мы приводим список 100 наиболее употребимых неправильных глаголов
Таблица неправильных глаголов с транскрипцией и переводом
Видео "Произношение основных неправильных глаголов"
С виду странное и устарелое видео, но оно заедает в голове.
Если вы посмотрите на список глаголов, которые в большинстве своем пришли к нам из древнеанглийского, то все они так или иначе описывают наши повседневные действия, чувства, интеллектуальную деятельность в различных сферах жизни. Например,
Передвижение или изменение положения в пространстве:come, drive, fly, go, leave, lie, rise, run, spread, stand, swim.
Как мы писали выше, единственный способ овладеть неправильными глаголами - это заучить их наизусть с последующим активным использованием их форм в устной и письменной речи. Не секрет, что многие преподаватели просят учащихся заучивать их списком в алфавитном порядке, то есть так, как они приведены в таблице неправильных глаголов. Но это далеко не самый эффективный способ. К тому же он не учитывает ассоциативные способности нашего мышления. На практике же существуют другие проверенные практикой способы.
Способ 1. Систематизация глаголов по сходству.
Многие неправильные глаголы образуют формы по аналогичному принципу. Поэтому можно выделить несколько групп глаголов:
Глаголы, формы которых не изменяются:
bet- bet- bet
cost – cost – cost
cut – cut – cut
hit – hit – hit
let – let – let
put – put – put
set – set – set
shut – shut – shut
spread – spread – spread
Глаголы, у которых совпадают формы Present и PastParticiple:
come – came – come
become – became – become
run – ran – run
Глаголы, в форме PastParticiple которых на конце есть окончание «-n/en»:
bite – bit – bitten
eat – ate - eaten
fall – fell – fallen
forbid – forbade – forbidden
forgive – forgave – forgiven
give – gave – given
hide- hid - hidden
see – saw – seen
shake – shook - shaken
take – took – taken
Глаголы, в формах Past Simple и Past Participle в корне есть буква «O», а на конце формы Past Participle – окончание «-n/en»:
break – broke – broken
choose – chose – chosen
forget – forgot – forgotten
freeze – froze – frozen
speak – spoke – spoken
steal – stole – stolen
tear – tore – torn
wake – woke – woken
wear – wore – worn
Глаголы, в формах PastSimple которых есть буква «O», а на конце форм PastParticiple – окончание «-en» :
drive – drove – driven
ride – rode - ridden
rise – rose - risen
write - wrote – written
Глаголы, в формах PastSimple которых есть сочетание «ew», а в формах PastParticiple – окончание «own»:
blow- blew – blown
fly – flew – flown
grow – grew – grown
know – knew - known
throw – threw – thrown
Глаголы, в формах Past Simple и Past Participle которых есть сочетание «aught/ought»:
buy – bought – bought
bring – brought – brought
catch – caught – caught
fight – fought – fought
seek – sought – sought
teach – taught – taught
think – thought – thought
Глаголы, в формах PastSimple и PastParticiple в корне есть буква «е» или сочетание «еа»:
bend – bent – bent
creep – crept – crept
dream - dreamt – dreamt
feel – felt – felt
keep – kept – kept
kneel – knelt – knelt
leave – left – left
lend – lent – lent
mean – meant – meant
meet – met – met
send – sent – sent
spend – spent – spent
sweep – swept – swept
Способ 2. Карточки
Приготовьте карточки одного размера. С одной стороны выпишите три формы глагола, на обратной стороне - перевод глагола на русский язык. Карточки могут быть дополнены ассоциативным рисунком. Карточки можно использовать каждый раз, когда есть свободное время и можно повторить неправильные глаголы. Также их можно использовать при выполнении домашнего задания. Этот способ полезен тем, у кого развита зрительная память.
Способ 3. Составление предложений и рассказов.
Используйте неправильные глаголы в небольших историях, которые могут быть а) юмористическими; б) романтическими; с) в жанре детектива. Такие истории полезно записывать и рассказывать их друзьям или на занятиях в группе.
Способ 4. Обращайте внимание на неправильные глаголы.
Если вы читаете текст, смотрите фильм, сделайте акцент на неправильных глаголах. Подчеркните их в тексте, а услышанные в фильме можно выписать в тетрадь или на карточку.
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