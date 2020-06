Неличные формы глагола, к которым относятся причастие, инфинитив и герундий (правила употребления герундия) отличаются от личных тем, что не имеют категории лица, числа, времени и наклонения и не употребляются в предложении в функции сказуемого, хотя могут быть его частью.

To translate (инфинитив) the text I used a dictionary. Чтобы перевести текст, я воспользовался словарём.

Smoking (герундий) is not allowed here. Курить (курение) здесь не разрешается.

The stars shining (причастие I) in the dark sky seem blue. Звёзды, сияющие в тёмном небе, кажутся голубыми.

Инфинитив

Инфинитив (the Infinitive) - это неличная форма глагола, которая называет действие. Инфинитив является основной (или I) формой глагола и представляет глагол в словаре. Признаком инфинитива является частица to: to help - помогать, to read - читать. Инфинитив употребляется без частицы to в следующих случаях:

После глаголов shall, will. He will write to his parents tomorrow. Завтра он напишет своим родителям. После модальных глаголов (кроме глагола ought). She can ski and skate. Она умеет кататься на коньках и на лыжах. После глаголов чувственного восприятия feel, see, hear, watch и др. We saw him enter. Мы видели, как он вышел. После глаголов let (разрешать), have, make (заставлять). What makes you think so? Что заставляет тебя так думать?

Let me take this book, please. Пожалуйста, разрешите мне взять эту книгу. После выражений had better (лучше), would rather (лучше бы). You had better go now. Лучше уйди / иди сейчас. I must see you at once. Мне надо сейчас же встретиться с тобой.

В современном английском языке инфинитив имеет следующие формы.

Active Passive Indefinite to write to be written Continuous to be writing — Perfect to have written to have been written Perfect Continuous to have been writing —

Инфинитив в форме действительного залога обозначает действие, произведённое лицом, выраженным в предложении подлежащим, а в страдательном залоге - действие, направленное на это лицо.

I like to help. Я люблю помогать.

I like to be helped. Я люблю, когда мне помогают.

Инфинитив в Indefinite Active обозначает действие, не уточняя характер его протекания. Инфинитив в Continuous Active подчёркивает длительность действия.

She likes to write letters. Она могла писать письмо.

She must be still writing. Она, должно быть, всё ещё пишет.

Неперфектный инфинитив выражает действие, одновременное с действием глагола-сказуемого (или следующее за ним).

Перфектный инфинитив выражает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым.

I am glad to study at the University. Я рад, что учусь в университете.

I am glad to have studied at the University. Я рад, что учился в университете.

Функции инфинитива

В предложении инфинитив может быть:

Подлежащим. To walk in the garden was very pleasant. Гулять в саду было очень приятно.

To read a lot is to know much. Много читать - много знать. Обстоятельством цели. To read the book I went to the reading-hall. Чтобы прочитать эту книгу, я пошёл в читальный зал. Определением.

Инфинитив в функции определения переводится на русский язык тремя способами: Придаточным определительным предложением с модальным сказуемым. He is going to take part in the conference to be held in Moscow. Он собирается принять участие в конференции, которая должна состояться в Москве. Неопределённой формой глагола. I have nothing to sky. Мне нечего сказать. Личной формой глагола, если определение относится к порядковому числительному. She was the first to come. Она пришла первой. Дополнением. He was glad to have been given a new job. Он был рад, что ему дали новую работу.

I decided to read this book. Я решил прочитать эту книгу. Частью сказуемого (часто модального). You may come in. Вы можете войти.

We ought to leave early in the morning. Мы должны уехать рано утром.

My wish is to read much. Моё желание - много читать.