Междометия (Interjections)
Междометия (Interjections) в английском языке
Междометия (Interjections) в английском языке
Междометия (INTERJECTIONS) – это неизменяемые слова, которые не называют, а непосредственно выражают наши эмоции, чувства, побуждения.
Междометия употребляются для:
- выражения положительных эмоций (удовлетворение, удовольствие и т.п.)
aha, bingo, bravo, hurray, yeah, yes
- выражения отрицательных эмоций (неудовлетворения, недовольство, злость и т.п.)
boo, drat, goodness, pooh, tut-tut, ugh
- выражения удивления
ah, aha, boo, dear, eek, eh, gee, goodness, gosh, hey, oh, well, wow
- выражения сожаления
dear, gee, oh, oops
- выражения согласия
ah, eh, uh-huh
- выражения сомнения
er, uh, umm
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