Междометия (INTERJECTIONS) – это неизменяемые слова, которые не называют, а непосредственно выражают наши эмоции, чувства, побуждения.

Междометия употребляются для:

- выражения положительных эмоций (удовлетворение, удовольствие и т.п.)

aha, bingo, bravo, hurray, yeah, yes

- выражения отрицательных эмоций (неудовлетворения, недовольство, злость и т.п.)

boo, drat, goodness, pooh, tut-tut, ugh

- выражения удивления

ah, aha, boo, dear, eek, eh, gee, goodness, gosh, hey, oh, well, wow

- выражения сожаления

dear, gee, oh, oops

- выражения согласия

ah, eh, uh-huh

- выражения сомнения

er, uh, umm

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