Союзы (CONJUNCTIONS) – это служебные слова, которые соединяют части предложения или несколько предложений.

Coordination Conjunctions (Соединительные союзы)

Соединяют однородные члены предложения или независимые предложения в составе сложносочиненного.

for and nor but or yet so поскольку, ибо, ввиду того что и, а, но тоже не но, однако, тем не менее, если не, чтобы не или все же, однако, несмотря на так что

Live for today, for tomorrow never comes. - Живи сегодня, ибо завтра никогда не наступит.

We were wet and tired. - Мы промокли и устали.

Olivia can't be at the meeting nor can Andrew. - Оливия не сможет присутствовать на собрании. Эндрю тоже не может.

I'm sorry, but I think you are wrong. - Мне жаль, но вы ошибаетесь.

Is it Saturday or Sunday today? - Сегодня суббота или воскресенье?

The proof of a theorem is simple yet effective. - Доказательство теоремы простое, однако эффективное.

They got lost so they bought a street map. - Они заблудились, поэтому они купили карту улиц.

Correlative Conjunctions (Подчинительные союзы)

Также соединяют однородные члены предложения или независимые предложения в составе сложносочиненного, однако всегда употребляются в паре.

both...and not only...but also either...or neither...nor whether...or как, так...и и...и и к тому же не только...но и или...или либо...либо ни...ни или...или независимо от...

Olivia felt both sad and happy at the same time. - Оливия чувствовала и печаль, и радость одновременно.

Not only did Andrew turn up late, but also he left the papers at home. - Эндрю не только опоздал, но и забыл документы дома.

Either you leave now or I call the police. - Либо ты уходишь, либо я вызываю полицию.

They speak neither French nor German. - Они не говорят ни по-французски, ни по-английски.

I'm going, whether she likes it or not. - Я ухожу, независимо от того, нравится ей это или нет.

Subordinating Conjunctions (Подчинительные союзы)

Связывают придаточное предложение с главным.

if – если provided (that) – при условии, если только, в том случае, если unless – если не as – так как because – потому что since - поскольку although – хотя, если бы даже though – хотя, несмотря на as – хотя, как ни whereas – несмотря на то, что; принимая во внимание after – после того как before – прежде чем when – когда, в то время как whenever – когда бы ни while – пока, в то время как where – где; туда куда wherever – где бы ни, куда бы ни

Provided that the weather is fine, Andrew will roller-skate. - Если погода будет хорошей, Эндрю будет кататься на роликовых коньках.

Since we've got a few minutes, let's have a cup of coffee. - Поскольку у нас есть несколько минут, давайте выпьем по чашке кофе.

Olivia is coming next week, though her parents don't know which day. - Оливия приезжает на следующей неделе, хотя её родители не знают, в какой день.

I try to use olive oil whenever it is possible. - Я стараюсь использовать оливковое масло во всех случаях, когда это возможно.

Put the flower where it gets as much sun as possible. - Поставь цветок туда, где как можно больше солнца.