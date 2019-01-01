Союзы (Conjunctions) в английском языке
Союзы: определение, виды
Союзы: определение, виды
Союзы (CONJUNCTIONS) – это служебные слова, которые соединяют части предложения или несколько предложений.
Соединяют однородные члены предложения или независимые предложения в составе сложносочиненного.
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for
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and
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nor
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but
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or
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yet
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so
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поскольку, ибо, ввиду того что
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и, а, но
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тоже не
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но, однако, тем не менее, если не, чтобы не
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или
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все же, однако, несмотря на
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так что
Live for today, for tomorrow never comes. - Живи сегодня, ибо завтра никогда не наступит.
We were wet and tired. - Мы промокли и устали.
Olivia can't be at the meeting nor can Andrew. - Оливия не сможет присутствовать на собрании. Эндрю тоже не может.
I'm sorry, but I think you are wrong. - Мне жаль, но вы ошибаетесь.
Is it Saturday or Sunday today? - Сегодня суббота или воскресенье?
The proof of a theorem is simple yet effective. - Доказательство теоремы простое, однако эффективное.
They got lost so they bought a street map. - Они заблудились, поэтому они купили карту улиц.
Также соединяют однородные члены предложения или независимые предложения в составе сложносочиненного, однако всегда употребляются в паре.
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both...and
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not only...but also
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either...or
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neither...nor
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whether...or
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как, так...и
и...и
и к тому же
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не только...но и
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или...или
либо...либо
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ни...ни
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или...или
независимо от...
Olivia felt both sad and happy at the same time. - Оливия чувствовала и печаль, и радость одновременно.
Not only did Andrew turn up late, but also he left the papers at home. - Эндрю не только опоздал, но и забыл документы дома.
Either you leave now or I call the police. - Либо ты уходишь, либо я вызываю полицию.
They speak neither French nor German. - Они не говорят ни по-французски, ни по-английски.
I'm going, whether she likes it or not. - Я ухожу, независимо от того, нравится ей это или нет.
Связывают придаточное предложение с главным.
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if – если
provided (that) – при условии, если только, в том случае, если
unless – если не
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as – так как
because – потому что
since - поскольку
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although – хотя, если бы даже
though – хотя, несмотря на
as – хотя, как ни
whereas – несмотря на то, что; принимая во внимание
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after – после того как
before – прежде чем
when – когда, в то время как
whenever – когда бы ни
while – пока, в то время как
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where – где; туда куда
wherever – где бы ни, куда бы ни
Provided that the weather is fine, Andrew will roller-skate. - Если погода будет хорошей, Эндрю будет кататься на роликовых коньках.
Since we've got a few minutes, let's have a cup of coffee. - Поскольку у нас есть несколько минут, давайте выпьем по чашке кофе.
Olivia is coming next week, though her parents don't know which day. - Оливия приезжает на следующей неделе, хотя её родители не знают, в какой день.
I try to use olive oil whenever it is possible. - Я стараюсь использовать оливковое масло во всех случаях, когда это возможно.
Put the flower where it gets as much sun as possible. - Поставь цветок туда, где как можно больше солнца.
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